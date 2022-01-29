江蘇8孩母拴鐵鍊住破屋 家暴?被拐賣?當局揭真相

江蘇徐州豐縣歡口鎮一位八個孩子的母親吃冷飯睡破屋，疑遭家暴，有網友懷疑她是被拐賣來的。（視頻截圖）

網友日前反映江蘇徐州豐縣歡口鎮一位八個孩子的母親，吃冷飯睡破屋，疑遭家暴 ，還有網友擔心該女子是被拐賣來的。豐縣縣委、縣政府經初步調查，指該女子也是該鎮的人，和丈夫1998年結婚，不存在拐賣行為，因其有暴力傾向才被家人安排單獨住在小屋裡。

來源：YouTube

極目新聞報導，豐縣縣委宣傳部工作人員表示，該名婦女冬天不太起床，「有博主突然把她叫起來拍攝，才看到她頭髮凌亂沒有穿鞋的樣子。這個家庭也是建檔立卡的貧困戶，家中八人有補貼，一個月3000多元。」

近日關於徐州市豐縣一個八孩家庭的視頻在網路流傳。視頻中，孩子父親在房中給孩子穿衣、吃飯，孩子母親卻被鐵鍊拴著住在家中大房子旁邊的一個破屋中，沒有穿鞋、頭髮凌亂、面頰黢黑，饅頭隨手扔在土炕上。

網友反映江蘇徐州豐縣歡口鎮一位八個孩子的母親，吃冷飯睡破屋。（視頻截圖）

在另一則視頻中，孩子母親穿著棉襖坐在院子裡說話。該系列視頻下方，有評論稱，該女子剛到村裡時還會說英語，精神正常，遭家暴後才成了視頻中的樣子。多位網友懷疑該名女子被拐賣至此，並呼籲報警。但博主回應稱，他本意是想讓孩子的父親迫於輿論壓力善待孩子的母親，把孩子父親抓了孩子就沒人照顧了。此後，該視頻已被刪除。

網友反映江蘇徐州豐縣歡口鎮一位八個孩子的母親，吃冷飯睡破屋，疑遭家暴。（視頻截圖）

有記者搜索發現，網上多則相關視頻中，8孩父親顯示名為董姓男子。在一則微博上發布的視頻中，董男稱自己30多歲才結婚，被別人看不起，所以想多要孩子。現在家裡有七個兒子一個女兒，他還表示有錢沒錢都得供孩子上學。視頻中可以看到，孩子們都衣著整潔，口齒清晰。

在另一個抖音 博主新近發布的視頻中，該博主還問董男如何多生兒子，董男表示都是順其自然的事。現在大兒子已經23歲，最小的孩子2歲。

八孩母親被拴鐵鍊事件發酵後，豐縣婦聯工作人員聲稱已接到多名網友反映該情況，現縣婦聯、公安 等多個部門已經介入調查。