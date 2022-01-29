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又見現金牆 遼企年終發5億 河南礦企被傳每人800萬

中國新聞組╱北京29日電
方大九江鋼鐵在現場壘起現金牆，給每位員工發放2萬元紅包和2000元「孝敬父母」紅包，紅包金額共計1.25億元。（取材自中國基金報）
方大九江鋼鐵在現場壘起現金牆，給每位員工發放2萬元紅包和2000元「孝敬父母」紅包，紅包金額共計1.25億元。（取材自中國基金報）

又壘現金牆發年終獎了。遼寧方大集團共為旗下公司方大九江鋼鐵、達州鋼鐵和海航航空的員工發放了近人民幣5億元的年終獎；河南礦山起重機公司一則視頻網上流傳，每人年終現金800萬，發錢者發到「抱不動」，該視頻經員工證實是去年的場景。

界面新聞報導，方大集團官微消息，方大九江鋼鐵日前壘起現金牆，給每位員工發放2萬元紅包和2000元「孝敬父母」紅包，紅包金額共計1.25億元。據悉，九江鋼鐵自2012年重組以來，已累計發放紅包8次，共計8.88億元。

官網顯示，方大集團是一家以炭素、鋼鐵、醫藥、商業、航空五大板塊為核心的大型企業集團。現旗下擁有方大特鋼、方大炭素、東北製藥、中興商業和*ST海航五家上市公司，以及方大萍鋼和達州鋼鐵兩大鋼鐵企業等。九江鋼鐵為方大萍鋼旗下子公司。

方大集團也為達州鋼鐵的5700餘名員工，每名發放了1萬元的春節紅包。去年，達州鋼鐵員工基本工資增長共計近3700萬元，為員工父母發放「孝敬父母金」近4400萬元。

堆現金牆發年終獎金，幾乎是方大集團每年年底的「傳統」。2019年，方大特鋼曾用3.12億元的年終獎壘起了巨大的「山」字現金牆，寓意為「金山銀山」。當時5000多名符合條件的員工能領到6萬元的紅包，退休員工也能領到5000元。

方大集團還為新接手的海航集團航空板塊員工發放了年終獎。海航航空總部及下屬各客運航空公司等24家單位也相繼壘現金牆，為6萬餘名員工，每人發放了5000元現金紅包，共計約3億元。

海航航空6萬餘名員工喜獲現金紅包，人均5000元現金，合計超3億元。（取材自中國...
海航航空6萬餘名員工喜獲現金紅包，人均5000元現金，合計超3億元。（取材自中國基金報）
海航航空紅包發放現場。（取材自中國基金報）
海航航空紅包發放現場。（取材自中國基金報）

另據上游新聞報導，一則某公司年會用現金發年終獎的視頻在網上流傳。一名領導模樣的男子，在台上為員工發放年終獎，領獎者雙手抱著十幾捆現金，發獎人還在不停往他手上放包好的現金，並說「800萬啊，夠不夠拿」。現金發到一半，發獎人說：「快抱不動了，算了吧。」網友評論說：我們公司發抽紙都不會發這麼多。

河南礦山起重機有限公司一位工作人員回應說，網上視頻應該是公司去年發年終獎時的場景，今年因疫情還沒有發放，將延遲到春節後辦表彰會發放。公司每年都有獎勵表現突出的先進員工的傳統，「比如讓先進員工上台，在15到20分鐘內數錢，數到手的錢會全部作為他的獎勵。」

對於視頻中發錢發到「抱不動」，工作人員稱，這是在獎勵業務經理，他們一年銷售的訂單比較多。通常是按袋發獎金，一袋的總額是100萬元，通常可以發一兩袋。據悉，100萬現金（新錢）的重量約在23斤，800萬接近200斤，普通男子雙手能捧起300萬至400萬現金已經是極限。

河南省礦山起重機實控人為總經理崔培軍。該公司2021年銷售收入74億元，曾拿出420萬元獎金，獎勵24名一線優秀員工每人一輛純電動比亞迪轎車。河南礦山起重機日前在公司園區內發放春節慰問福利，用起重機將白酒、豬肉、大米、雞蛋等福利堆滿了園區空地，場面十分壯觀。

河南礦山起重機在公司園區內發放春節慰問福利，用起重機將白酒、豬肉、大米、雞蛋等福...
河南礦山起重機在公司園區內發放春節慰問福利，用起重機將白酒、豬肉、大米、雞蛋等福利堆滿了園區空地，場面十分壯觀。（取材自上游新聞）

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