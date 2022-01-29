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冬奧嚴防疫 僅聖火傳遞人員可暫時免戴口罩

中國新聞組／北京29日電
北京冬奧將於2月4日開幕，圖為27日晚間，頒獎禮儀人員和志願參與最後的流程綵排。（新華社）
北京冬奧將於2月4日開幕，圖為27日晚間，頒獎禮儀人員和志願參與最後的流程綵排。（新華社）

北京冬奧組委火炬傳遞專項團隊運行副主任楊海濱表示，北京2022年冬奧會閉環內聖火傳遞將於2月4日上午10時30分在奧林匹克森林公園南園進行。聖火傳遞時，人員可以不配戴口罩，其餘時間全員全時段都需佩戴N95或KN95醫用口罩。

北京日報報導，在地點選擇上，閉環內聖火傳遞路線安排在毗鄰鳥巢和水立方的奧林匹克森林公園內舉行。在時間安排上，冬奧開幕式當天除本場聖火傳遞外，還將在其前後，分別安排頤和園和大運河森林公園兩處園區的聖火傳遞。

報導指出，2月3日零時至2月5日零時奧林匹克森林公園南園將劃定為封閉管理區域。2月3日中午12時至傳遞結束，奧林匹克森林公園南園聖火傳遞道路及沿途衛生間和南門外廣場將精準劃定為閉環管理區域。在聖火傳遞結束後，由屬地政府對閉環區域進行全面消毒。

楊海濱強調，為響應聖火傳遞「健康、歡樂、活力」的口號，宣導聖火傳遞員傳遞時可不佩戴口罩外，其餘時間全員全時段都需佩戴N95/KN95醫用口罩，並遵守保持科學社交距離傳遞完成洗手消毒等閉環內防疫政策。

另據新華社報導，冬奧會開幕式將有3000名人員參與演出，其中有95%為青少年。國家體育場運行團隊場館副主任、開閉幕式部演出儀式處處長王軍表示，與2008年奧運開幕式動員逾萬人的大規模演出不同，本次強調以青少年為演出主體，「更多青少年參與開幕式表演，也符合奧林匹克教育的要求」。

開閉幕式總導演張藝謀表示，期待在開幕式上完整、圓滿地呈現努力成果，而在現在這個最後衝刺階段，「我的工作已不再是讓節目更好，而是讓轉播更好」。

口罩 北京冬奧 社交距離

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