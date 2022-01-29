「南巡講話」30周年 官媒集體冷待？美媒：彰顯習時代

鄧小平1992年初春發表「南巡講話」，想不到30年後遭中國官媒集體冷待。（取材自金羊網）

今年是中共 前領導人鄧小平發表「南巡講話」30周年，中國官媒對此卻集體冷待，僅深圳特區報發表了一篇紀念文章。美媒分析指出，官媒現在盡量少提及鄧小平，是要彰顯習近平 的新時代；況且鄧小平主張黨和國家領導人限任制，而中共領導人習近平正準備第三任甚或終身執政，此時再提鄧小平，不是那壺不開提那壺？

1992年初春，鄧小平以普通黨員的身分南巡，沿途發表了重要談話；深圳特區報事後發表了「東方風來滿眼春——鄧小平同志在深圳紀實」社論，闡述了鄧小平南方談話的要點內容，稱南方談話不僅對當時即將召開的十四大具重要指導作用，且對中國社會主義現代化建設事業具有重大而深遠的意義。

美國之音報導，鄧小平南巡講話20周年時，新華社發表「深化改革開放推動科學發展—寫在鄧小平南方談話發表20周年之際」文章。30年後，這個宣言書卻遍受央媒冷遇，全中國僅深圳特區報在B01版發了篇「將新時代全面深化改革開放進行到底─紀念鄧小平南方談話發表30周年」署名文章，掌握媒體話語權的北京 央媒集體沉默，難道少談鄧小平成了今年喉舌潛規則？

報導引述香港榮休中國政協委員劉夢熊表示，中國央媒之所以對鄧小平的南巡隻字不提，是因為鄧小平南巡講話的基調是中國要警惕「右」，主要是防止「左」；而當今習近平主政下，政治上強調鬥爭精神，外交上搞戰狼外交等，這些被普遍認為是左傾回潮，和鄧小平南巡所講的主要防止左格格不入。

人權組織「公民力量」創辦人楊建利表示，現在官媒盡量少提鄧小平甚至毛澤東，就是要彰顯習的新時代。他並指出，鄧小平改革開放在政治上的唯一或歷史性的進步是廢除了終身制，而習近平恰恰在這一點上倒退了。

楊建利認為，鄧小平是兩面的，今天的局面可以說是鄧小平造成的。他讓中國失去了最好的歷史機會，一個機會就是文革後改革開放。改革開放改掉了毛澤東的全權經濟、計畫經濟，但延續了毛澤東的政治專制主義。他的政治專制主義造成了今天習近平可以復辟部分的毛政治。

報導並分析指出，鄧小平的改革遺產之一是黨和國家領導人限任制，而習近平正摩拳擦掌準備第三任和終身執政，在中央政法委已經喊出護航二十大的情況下，此時再提鄧小平，是不是那壺不開提那壺？