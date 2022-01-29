北京機場涉奧人員入境高峰 27日複檢陽性10人

運動員在北京冬奧速滑訓練館練習，現場有全套防護裝備醫護人員戒備。（路透）

北京冬奧 會這兩天迎來入境高峰，各國運動員 、冬奧委會官員集中入境，各項保障工作有序開展。據北京冬奧組委官網消息，27日機場 入境涉奧人員總數累計1682人，經檢測後，複檢陽性十人，

央視網報導，來自東京、米蘭、巴黎、莫斯科等城市的18個航班近1500名運動員、技術官員、各國奧委會工作人員，28日通過首都機場入境。冬奧人員密集抵京，首都機場海關開闢專門區域、設置專用通道，滿功率運行，24小時不間斷，加快冬奧人員通關速度。

從28日起到2月1日，還將有近7000名涉奧人員入境，參加北京冬奧會。

隨著北京冬奧會三個賽區的冬奧村正式開村，各國代表團陸續進駐，僅北京冬奧村28日就將接待11個國家和地區的340名運動員和隨隊官員，接待中心將為他們提供住宿、餐飲、諮詢等24小時保障服務。

北京冬奧會1.9萬名賽會志願者28日也全面上崗，他們將在體育競賽、場館管理、語言服務、新聞運行等40多個領域提供專業志願服務。

另據新京報報導，據北京冬奧組委官網消息，27日零時至晚上11時59分，機場入境涉奧人員總數累計1682人，其中運動員及隨隊官員1042人，其他利益相關方640人。經海關檢測後，複檢陽性十人，其中運動員及隨隊官員兩人，其他利益相關方八人。

27日零時至晚上11時59分，閉環內核酸檢測總次數5萬524次，其中運動員及隨隊官員410次，其他利益相關方5萬114次。複檢陽性兩人，均來自其他利益相關方。

北京冬奧會入境涉奧人員和相關工作人員均實行閉環管理，與社會面完全隔開。