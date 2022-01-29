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機械大廚掌杓 北京冬奧主媒體中心「天降」餐點

中國新聞組／北京29日電
就餐人員25日在智慧餐廳體驗智能送餐服務。(中新社)
就餐人員25日在智慧餐廳體驗智能送餐服務。(中新社)

鮮辣可口的小炒黃牛肉、焦香撲鼻的粵式煲仔飯，餡料各樣的餃子餛飩…一道道美味佳肴，從開蓋、加油到添料、翻炒、出鍋，皆是「機械人大廚」獨立完成，再由空中雲軌「從天而降」送至客人面前，北京冬奧會的「黑科技」讓不少中外記者瞠目。

香港明報報導，北京冬奧會主媒體中心智慧餐廳項目主管鍾展鵬表示，面積約3680平方米的智慧餐廳可同時容納近千人用餐，餐廳採用十餘款全自主研發的自動化、可視化、高效化智能餐飲設備，既能降低疫情傳播機率和防疫成本，還能24小時提供服務。

試點了一份價格50元人民幣(約7.8美元)的雙菇滑雞煲仔飯，在下單後，智能煲仔飯檔口的機械人便開始運作，利用機械烹飪模塊同時操控36個爐頭的火候，不到20分鐘一份煲仔飯便新鮮出爐。配上豉油，味道不亞於閉環外的粵式餐廳。

智慧餐廳用於上菜的「空中雲軌」亦受關注。其實這是一個「智能炒鍋+智能傳送雲軌系統」。智能炒鍋將菜裝盤上傳至空中雲軌處，系統調度雲軌小車接應，規畫最佳路徑，自動送達對應餐桌上空，再通過機械讓美食「從天而降」。

據報導，智能炒鍋不僅能烹製宮保雞丁、東坡肉等數十道傳統中式佳肴，還會製作義大利麵、粵式炒飯等多種主食。智能炒鍋區有18個炒鍋，可同時做18道菜，每個菜約四至六分鐘，再通過「空中雲軌」和「下菜口」上菜，根據座位遠近和當時繁忙情况，送餐需要兩至四分鐘不等。

北京冬奧的科技元素隨處可見。如當涉奧人員抵達冬奧村，過第一關便是「智能防疫員」，無需摘口罩，「智能防疫員」感應設備便可一秒內識別對方身分，顯示屏還會呈現核酸檢測、接種疫苗、證件照片等多項信息。

值得一提的是，主媒體中心還為中外記者準備了小型睡眠休息艙，用手機掃描二維碼，就可以入艙睡上一覺。艙內不僅隔音效果良好，一次性床單、空氣淨化器、辦公桌、垃圾桶、掛鈎、充電口等設備一應俱全。

北京冬奧 防疫 義大利

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