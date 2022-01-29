班機因新冠疫情停飛 天津大學包機送學生返新疆

天津大學26日包機護送160名學生返回新疆。(取材自天津大學官方微博)

受疫情 影響，天津飛往新疆 的飛機全面停飛，天津大學26日包機護送本碩博、多地區、多民族共160名學生返回新疆。天津大學還安排教師帶隊，護送學子返鄉，讓學生感受到「穩穩的幸福」。很多網友紛表示「別人家的學校」從不讓人失望。

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綜合媒體報導，天津飛往新疆的飛機全面停飛，學生無法回新疆過年，學校經多方聯絡，最終以經濟實惠的價格包機，送同學們回疆，並安排教師帶隊護送。

據了解，天津鏖戰Omicron已經兩周多，受疫情影響，天津飛往新疆的飛機全面停飛，天津大學得知後立即行動，發動校友尋找資源，聯繫天津市工作專班尋求支持，聯絡各家航空公司多方協調，最終以經濟實惠的價格包機送同學們回疆。

天津大學在微博 寫道：「你可以永遠相信國家，你可以永遠相信天津，你可以永遠相信天大！護送你平安回家，是天大的事。」

天津大學的學生也由衷感謝學校，「實話實說，這次學校為了我們可以回家過年做了很多努力，包括向天津政府發函請求學生離津，凌晨輔導員不睡覺給我們發放離校離津證明，包大巴車把我們送往車站，這一切我們在校生都有目共睹，也很感動。」