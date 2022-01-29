外媒：雄安爆疫情默默「封城」 130萬居民居家避疫

河北省雄安新區容城縣北京市朝陽區實驗小學（雄安校區），醫護人員為學生進行核酸檢測。(中新社)

北京冬奧 會下周就要開幕，北京嚴陣以待。但多家國際媒體28日都報導了北京的衛星城市雄安新區封城 的消息，它們通過消息來源證實，當地防疫部門在24日就向所有居民下令，不得離開自己居住的小區，近130萬居民須接受檢測並居家避疫。

美國之音報導，促使雄安當局封城的原因是在23日和24日發現了5例新冠病毒感染病例。官方通報稱，感染者都是北京豐台返鄉人員。豐台是北京此輪疫情 的一個重要的傳染源，遼寧、山西、山東等地都發現了與豐台有關的病例。

但令人感到詭異的是，雄安當局對封城的事情默不作聲，沒有像過去湖北武漢、陝西西安、直轄市天津和河南禹州等地封城那樣公開宣布，告知市民和全國。

多家媒體引用德國「時代周報」的說法，對於雄安130萬居民實施封城的消息，當地政府沒有公布，當地居民似乎也不知曉，只是接到有關部門發出的不得外出的通知，中國媒體也沒有報導，甚至社媒體上也找不到正式的消息。

美國之音引述法新社報導，雄安當地的一名政府官員向其證實，「我們預計這次封城會持續一周，但具體多久尚不確定。」

德國「時代周報」說，雄安當局在市內設置了路障，並通知居民居家隔離。一些市民據稱24日在一個不具名的微信賬戶上看到了封城七天的消息。

當地的官員前往餐館、商店通知老闆關門一周。一些居民甚至表示，他們根本不知道有封城這回事，直到當局實施封鎖措施。

最近西安和天津等地封城時，當地政府都通過市府官網、社媒體以及官方媒體發出公告。而雄安市政府如此靜悄悄封城的作法實在令人疑惑。

美國「財富」網站的一篇文章說，這或許跟雄安的特殊地位和北京冬奧會即將開幕有關。

2017年4月習近平拍板決定增設「雄安新區」，把雄安建設成為北京的衛星城市和中國副都，以承擔起目前北京擔負的「非首都職能。中國官媒甚至稱之為「千年大計、國家大事」。

建設「雄安新區」的口號提出以後，雄安像當年鄧小平決定設立深圳特區一樣立刻成為全國關注的焦點，雄安房地產頓時火爆起來。但近一段時間以來，雄安熱顯著降溫，坊間傳聞，習近平已經對雄安失去了興趣。觀察人士稱，或許是雄安的事情太過敏感，以至於地方當局和北京都認為，雄安封城只做不說，最為妥當。

「財富」雜誌網站的文章指出，北京冬奧會下周就要開幕，確保這次體育盛事如期安全舉行，對於北京當局來說，是目前頭號大事。陷入空前國際孤立的中共正在力圖通過成功舉辦這次冬奧會爭取國際認可，改善國際形象，緩解國際社會對中國在香港、新疆和西藏等地的踐踏人權行為的憤怒。

曾經在中國從事維權活動的旅美人士滕彪近日對媒體表示，「中共的目的就是把體育場變成它獲取政治合法性的一個舞台，一個漂白它所犯下的所有暴行的一個工具。」

目前北京冬奧會開幕在即，運動員已經基本到位，北京領導人最不希望看到雄安封城的事情公開出來，引起新的麻煩。

中國國家衛健委28日發布的疫情通報說，周四全國新增本土病例39例，其中北京8例，有7例集中在豐台區。