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Omicron「物傳人」 杭州新冠疫情外溢3省

中國新聞組／北京29日電
浙江省杭州近日再度傳出本土新冠疫情，初步研判傳播方式是由物傳人再人傳人。(中新社)
浙江省杭州近日再度傳出本土新冠疫情，初步研判傳播方式是由物傳人再人傳人。(中新社)

Omicron病毒再展現超強傳播力。浙江杭州近日傳出本土新冠疫情，兩天來新增32例。浙江省疾控中心副主任樓曉明表示，初判此次疫情是由「物傳人」，再由人的具體活動傳播。杭州疫情目前已外溢三省，或出現了三代病例傳播，為防止疫情擴散，杭州連夜用336車次巴士將兩小區9218居民載往集中隔離點隔離。

來源：YouTube

樓曉明昨天在記者會中表示，從目前流行病學調查分析，杭州本次疫情傳播鏈比較清晰。截至28日中午，杭州所有感染者中，15人是「慧而特餐飲設備有限公司」員工，發生家庭聚集性疫情四起，涉及九人；該公司297名員工中，有部分人在21日公司年會之後已陸續返鄉過節，截至目前有三例已溢出省外，分別在江西、貴州和河南。

據國家衛健委統計，全國昨天新增本土確診病例37例中，杭州就占了18例；而從27日8時到28日24時，杭州共新增了32例本土確診病例。而對這波疫情首例確診者樣本基因測序，結果顯示屬Omicron變異株（BA.1.1分支）。

澎湃新聞報導，浙江省衛健委副主任夏時暢表示，杭州市本輪疫情是由慧而特餐飲設備有限公司引起，慧而特公司共297名員工，其中240名員工都在杭州12個縣市區內，另有57名員工返鄉過年。該公司19日開年終總結會後就放假了，一些員工返鄉過節，所以有三例已經溢出到省外。

夏時暢表示，首例病例24日感到有症狀，「我們推斷他可能感染的時間是在19日，在這一周時間可能有三代病例傳播。」

杭州出動366車次巴士，連夜轉運兩小區9218人至集中隔離點隔離。（視頻截圖）
杭州出動366車次巴士，連夜轉運兩小區9218人至集中隔離點隔離。（視頻截圖）

另外有個別是附近小區居民，因企業員工會去購物、就餐而有一些關聯。企業附近的隔壁小區裡舉行過婚宴，婚宴中也發現了七人感染，另有七名感染者在濱江區長江西苑小區居住或者工作，呈現一定的聚集性。

杭州出動366車次巴士，連夜轉運兩小區9218人至集中隔離點隔離。（視頻截圖）
杭州出動366車次巴士，連夜轉運兩小區9218人至集中隔離點隔離。（視頻截圖）

考慮到Omicron傳染性非常強，長江小區和長江西苑所涉及的確診病例、密接及次密接人員相對較多，官方決定將兩地人員統一轉送至集中隔離點。封控區內有居民樓95幢，2662戶，9322人；截至28日下午3點，共完成轉運336車次，安全轉運9218人。

關於杭州本輪疫情是否因「物傳人」造成，夏時暢表示，經對慧而特公司未使用的進口物料、原料進行檢查，共檢測出四份雙基因陽性，檢測結果是Omicron毒株，與國外去年12月11日上報的毒株同源性非常高，「初步認為這起疫情跟境外進口物料存在密切聯繫」。

浙江省衛健委副主任夏時暢表示，杭州市本輪疫情是由慧而特餐飲設備有限公司引起。(取...
浙江省衛健委副主任夏時暢表示，杭州市本輪疫情是由慧而特餐飲設備有限公司引起。(取材自21世紀經濟報導)

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