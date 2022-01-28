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虎年到 金錢豹沾光因諧音攻占社群

中國新聞組／北京28日電
金錢豹成為2022年的第一個「出圈」網紅。（取材自中國新聞網）
金錢豹成為2022年的第一個「出圈」網紅。（取材自中國新聞網）

虎年到了，豹子竟跟著火了，歲末年初，金錢豹因諧音「金錢爆」，已經悄無聲息成為2022年的第一個「出圈」網紅。

來源：YouTube

中國新聞網報導，「最近流行金錢豹頭像，說是換了就能發財？誰信啊，我才不信！」這幾天朋友圈裡出現了不少寫著這樣文案的好友，但他們的微信頭像卻無一例外，都換上了金燦燦的豹子頭。

許多人的微信頭像換上了金燦燦的豹子頭。（取材自中國新聞網）
許多人的微信頭像換上了金燦燦的豹子頭。（取材自中國新聞網）

為啥虎年到了，火的卻是豹子？還是「西遊記」裡一個平平無奇的小角色？

據了解，金錢豹的走紅源自1月12日，有博主在社交平台上分享了與閨蜜的對話，閨蜜的新頭像就是一隻金錢豹，美其名曰「換了頭像有金錢，因為這是金錢豹。」該博主也在第一時間換上同款頭像了。

在這條社交動態底下，第一波金錢豹大軍出現了，幾乎人人都是嘴硬「真的嗎，我不信」、「不信豹，不傳豹」，但其實自己的金錢豹頭像五六七八個社交帳號都不帶重樣的，就看哪隻豹子能「顯靈」撞上財運了。

86版「西遊記」裡的艾葉花皮豹子精原本是反派，因垂涎樵夫妻子的美貌，甚至在唐僧師徒路過南山誤入妖洞時，願意和她分食唐僧肉。但樵夫妻子堅決不從，金錢豹既沒得到美人，最終還成為唯一一個被豬八戒殺死的妖王。

這樣一個聽起來相當悲劇的人物設定，卻更成為了網友們寄託暴富希冀的萌點：「聽說金錢豹連豬八戒都打不過，那我是不是也可以搶走他的錢了！」

不少網友加以改良，各種「美女豹」、「甜妹豹」、「霸總豹」、「口罩豹」紛紛現身。微博上，#金錢豹頭像#一度衝上熱搜，總閱讀量超過2.5億次；抖音上，#金錢豹富##西遊記金錢豹#等話題也紛紛走熱，推出的金錢豹自拍道具也吸引了超5.7萬人使用。

據了解，現在換上金錢豹頭像的，和當年轉發錦鯉的，十有八九都是同一批人。

微信 口罩 抖音

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