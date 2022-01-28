我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡

澳網／納達爾生涯第6度挺進決賽 距改寫紀錄差1勝

外賣哥棄車狂奔拽回跳橋婦 網讚「最帥背影」

中國新聞組／北京28日電
羅蟲董狂奔幾十米大力拉下欲跳橋的女子。（取材自新民晚報）
羅蟲董狂奔幾十米大力拉下欲跳橋的女子。（取材自新民晚報）

四川瀘州沱江一橋上，日前有一名女子翻過大橋欄杆想輕生，一名騎車經過的外賣小哥來不及停好車就衝上去將女子拽下來，這一幕被監控視頻拍下，網友贊外賣小哥狂奔救人背影是「最帥背影」。

來源：YouTube

新民晚報報導，網傳視頻顯示，一名年輕媽媽在大橋上徘徊，突然將懷中嬰兒放到地面，轉身跨上護欄。一名騎車經過的外賣小哥從後視鏡裡發現了，來不及停好電瓶車，就跨過護欄以百米衝刺的速度狂奔過去，將準備輕生的女子從生死線上拉回。外賣小哥後來將母女二人交給警察後，默默地離開。

羅蟲董在後視鏡注意橋面上的女子。（取材自新民晚報）
羅蟲董在後視鏡注意橋面上的女子。（取材自新民晚報）

據了解，這名外賣員是瀘州市敘永縣的羅蟲董，今年20歲。羅蟲董回憶，當天他經過沱江一橋，看到女子懷中抱著孩子。因大橋上極少有行人，還聽到了女子的哭聲，因此一直通過後視鏡觀察。當看到女子將孩子放到地上，轉身去翻橋欄杆，他立即停下車，飛身跑到女子身邊將她拽下。羅蟲董說，女子情緒激動，173cm的他按起來也很吃力，好在很快有兩位車主協助報警，並幫他控制女子。

眼見情勢危急，羅蟲董急忙剎車，踉蹌跨過橋路之間的護欄救人。（取材自新民晚報）
眼見情勢危急，羅蟲董急忙剎車，踉蹌跨過橋路之間的護欄救人。（取材自新民晚報）
羅蟲董來不及放下電瓶車，任車子倒下狂奔救人。（取材自新民晚報）
羅蟲董來不及放下電瓶車，任車子倒下狂奔救人。（取材自新民晚報）

羅蟲董說，上個月同樣是這個橋上，同事也在送餐途中救下了一個準備跳橋的孩子，所以見到女子的不平常行徑，他特別提高警覺。

據民警指出，女子因家庭瑣事煩惱，打算跳橋輕生。其懷抱中的是她才八個月大的女兒。

救人的外賣小哥羅蟲董和被摔壞後視鏡的車子。（取材自新民晚報）
救人的外賣小哥羅蟲董和被摔壞後視鏡的車子。（取材自新民晚報）

外賣平台事後授予羅蟲董「先鋒騎手」的榮譽稱號，獎勵1萬元，羅蟲董說準備用這1萬元獎金買輛新的送餐電動車，換掉摔壞的車子。

警察 電動車 YouTube

上一則

還是離了 黃曉明、Baby官宣分手「未來仍是家人」

下一則

男剃「金錢豹」頭 過年討吉利

延伸閱讀

聖蓋博入室搶劫 華男1死1傷 附近華人聞訊說可怕

聖蓋博入室搶劫 華男1死1傷 附近華人聞訊說可怕

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「敦城」推出「年夜飯」套餐可堂食可外賣

「敦城」推出「年夜飯」套餐可堂食可外賣
大舎私厨 推出精選年菜

大舎私厨 推出精選年菜

熱門新聞

新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 (示意圖／取材自Ingimage)

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

2022-01-22 11:05
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
破產董事長姜元陳流浪街頭。（視頻截圖）

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

2022-01-22 07:00

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

2022-01-24 07:14
潘男曝光與黃女的微信對話。(取材自瀟湘晨報)

600元包夜 賣淫女中途離開 柳州18歲小伙：沒職業道德

2022-01-21 11:05

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些