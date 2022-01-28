外賣哥棄車狂奔拽回跳橋婦 網讚「最帥背影」

羅蟲董狂奔幾十米大力拉下欲跳橋的女子。（取材自新民晚報）

四川瀘州沱江一橋上，日前有一名女子翻過大橋欄杆想輕生，一名騎車經過的外賣小哥來不及停好車就衝上去將女子拽下來，這一幕被監控視頻拍下，網友贊外賣小哥狂奔救人背影是「最帥背影」。

來源：YouTube

新民晚報報導，網傳視頻顯示，一名年輕媽媽在大橋上徘徊，突然將懷中嬰兒放到地面，轉身跨上護欄。一名騎車經過的外賣小哥從後視鏡裡發現了，來不及停好電瓶車，就跨過護欄以百米衝刺的速度狂奔過去，將準備輕生的女子從生死線上拉回。外賣小哥後來將母女二人交給警察 後，默默地離開。

羅蟲董在後視鏡注意橋面上的女子。（取材自新民晚報）

據了解，這名外賣員是瀘州市敘永縣的羅蟲董，今年20歲。羅蟲董回憶，當天他經過沱江一橋，看到女子懷中抱著孩子。因大橋上極少有行人，還聽到了女子的哭聲，因此一直通過後視鏡觀察。當看到女子將孩子放到地上，轉身去翻橋欄杆，他立即停下車，飛身跑到女子身邊將她拽下。羅蟲董說，女子情緒激動，173cm的他按起來也很吃力，好在很快有兩位車主協助報警，並幫他控制女子。

眼見情勢危急，羅蟲董急忙剎車，踉蹌跨過橋路之間的護欄救人。（取材自新民晚報） 羅蟲董來不及放下電瓶車，任車子倒下狂奔救人。（取材自新民晚報）

羅蟲董說，上個月同樣是這個橋上，同事也在送餐途中救下了一個準備跳橋的孩子，所以見到女子的不平常行徑，他特別提高警覺。

據民警指出，女子因家庭瑣事煩惱，打算跳橋輕生。其懷抱中的是她才八個月大的女兒。

救人的外賣小哥羅蟲董和被摔壞後視鏡的車子。（取材自新民晚報）

外賣平台事後授予羅蟲董「先鋒騎手」的榮譽稱號，獎勵1萬元，羅蟲董說準備用這1萬元獎金買輛新的送餐電動車 ，換掉摔壞的車子。