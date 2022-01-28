河南富村年終分紅 狂送5000萬 網友羨慕：還招女婿嗎？

河南伊川縣南府店村發放總額近5000萬元福利金，現場堆滿了現金。（取材自極目新聞）

春節將至，河南省洛陽伊川縣南府店村為村民發放集體福利 ，現場準備了5000萬元人民幣（約790萬美元）現金，每人可以領5000元（約790美元）。對此，網友紛紛表示「眼紅」羨慕，打趣問：「村裡還要上門女婿嗎？」

極目新聞報導，網傳視頻顯示，活動現場堆放有用以發放的現金，紅色標牌顯示「南府店村2021年度居民福利將達5000萬元」。當地不少村民喜笑顏開登記領錢。一位老太太在領取了全家4萬多元福利金後，開心地表示「高興得沒法說」，她稱村裡平時每月都發放生活物資外，年終每人還給發5000元集體福利金。

老人還現場編了打油詩：「佐料油鹽樣樣全，年年有個八月節，月餅蘋果 發好些；月月有肉票，十五元宵票，南府店的福利還很多」。

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視頻發出後，網友紛紛表示實名羨慕。有網友調侃：「村里還要上門女婿嗎？」

南府店村社區村委委員杜女士說，此次福利金發放，該村村民每人可領取4000元現金和1000元購物卡，「分紅從2001年開始，那時候一個人100元。此後福利一年一增長，2020年是4000元，2021年又增加了1000元。」除了福利金，平時也給老百姓發放月餅票、蘋果票、老年人慰問金等。

報導說，南府店村位於伊川縣中心地段，一直走集體經濟路線，通過大力發展商業租賃、餐飲商貿、娛樂休閒等第三產業，並製定了一條鐵的規矩「在集體參與的城中村改造、新型社區建設中，所有的商業門面房只租不售，公開對外招租」，確保了集體經濟收入的可持續性。

2021年2月，南府店村人口不足8000人，已擁有5個大型商場23萬平方米商舖，年發放福利約4000多萬元，公共累積達50多億元，且無貸款 。