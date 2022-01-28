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最新／黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

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還是離了 黃曉明、Baby官宣分手「未來仍是家人」

中國新聞組／北京28日電
黃曉明、Angelababy 宣布離婚。（取材自微博）
黃曉明、Angelababy 宣布離婚。（取材自微博）

男星黃曉明與Angelababy在2015年舉行世紀婚禮，2年後迎來兒子小海綿，不過兩人婚姻卻頻傳不合，28日正式宣布離婚。隨後黃曉明工作室發布聲明宣布消息，稱兩人已辦妥相關手續，未來將共同撫養孩子。

綜合媒體報導，黃曉明baby官宣離婚後，兩人同時發文，「感恩過去所有，未來仍是家人」。

近年來，關於兩人的婚變傳言一直不斷。但就在前幾日，Angelababy正式成為北京衛視春晚代言人，在接受採訪時還專門佩戴婚戒。當時，網友都在討論，baby戴上了這枚婚戒，也許就是在力破離婚傳聞，似乎是要用這枚婚戒證明一切。

此外，在去年10月，更是有網友在某環球影城偶遇到了黃曉明和baby一家三口。事後不久又有路人拍到黃曉明一家三口入住酒店的畫面，這次夫妻二人合體一同遊玩似乎也是在用行動打破婚變謠言。

報導說，2009年9月，黃曉明與Angelababy相識並相戀；2014年2月28日，兩人公開戀情；2015年5月27日，Angelababy與黃曉明在青島領證登記 ，10月8日，兩人在上海展覽中心舉辦浪漫盛大的「ah婚禮」，眾星雲集到場祝賀，被稱為娛樂圈世紀婚禮；2017年1月17日，baby在香港順產生子取名為「小海綿」

兩人同時發文 ，表示未來仍是家人。（取材自微博）
兩人同時發文 ，表示未來仍是家人。（取材自微博）

與戀愛新婚時的高調不同，黃曉明和Angelababy近年來低調了許多，很少公開提及或表白對方，甚至連同框照片都非常少，引起了不少關於兩人婚變的傳聞。

去年春節，兩人更是各過各的。 2021年2月11日，除夕夜，黃曉明曬出自己的過年照，他透露自己今年與家人一起過年，並向大家送上新年祝福，「去年，姥姥和媽媽陪我上春晚，今年陪姥姥和媽媽在家過春節，祝大家新年快樂！」合照中未見Angelababy身影。

兩人離婚消息曝光後，粉絲雖然感到可惜仍為他們各自的全新發展應援，「祝你越來越幸福！祝新年快樂，年年快樂！喜歡你，這輩子很值！哥，你會越來越好的」、「老婆我們愛你啊！我們會在你背後一直支持你的！你只要大膽的向前走就好了，我們看得到你的努力，你永遠是最好的Angelababy」。

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