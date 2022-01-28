北京文官因公殉職 網猜染疫身亡?

周柳軍「因公殉職」，網友猜測與疫情有關。（取材自商務部官網）

據國家國際發展合作署官網27日晚消息，國家國際發展合作署副署長周柳軍於2022年1月25日14時許，在北京 工作期間不幸「因公殉職」，享年53歲。消息一出，不少網友表示文官「因公殉職」或有蹊蹺，尤其事發地是本土疫情 嚴峻的北京，周柳軍是否染疫身亡的猜測甚囂塵上。

騰訊新聞引述官網文章稱，周柳軍副署長生前敬業勤勉，無私忘我，嚴於律己，清正廉潔，在不同崗位上都作出卓越貢獻。我們對他的不幸離世表示最沉痛的哀悼，向他的家人致以最深切的慰問。

官方簡歷顯示，周柳軍出生於1969年3月，早年長期在浙江工作，曾任：共青團衢州市委書記，常山縣委副書記、縣長，浙江省糧食局副局長，共青團浙江省委副書記、書記等職。2010年，他調任商務部 ，先後任服務貿易司、商務部服務貿易和商貿服務業司司長、對外投資和經濟合作司司長。2018年，他任國家國際發展合作署副署長、黨組成員，分管綜合司、地區二司（非洲、拉美、加勒比、南太國家及區域組織對外援助事務）。

另據網上流傳訊息，國務院新聞辦公室官網去年10月26日報導，周柳軍當天出席新聞發布會，介紹中共的對外「抗疫援助及國際發展合作」。

而在官方證實周柳軍去世前，相關消息就已傳開。周柳軍被證實身亡後，輿論紛質疑一個年紀輕輕的文官為何「因公殉職」，是否與疫情有關。據了解，Delta和Omicron變種在北京蔓延，外界普遍質疑當地官方通報的染疫人數遠低於實際數字。