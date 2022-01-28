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國際奧委會：冬奧期間將晤彭帥

記者賴錦宏／綜合報導
中國網球運動員彭帥。（新華社）
中國網球運動員彭帥。（新華社）

國際奧委會表示，奧委會有關人員上周與中國網球運動員彭帥進行了交談，並將於下月冬奧會期間在北京與她會面。

根據法新社，國際奧委會一名發言人表示：「自2021年11月21日國際奧委會與彭帥第一次通話以來，國際奧委會團隊一直與她保持聯繫，並與她進行了多次對話，最後一次對話就在上周。」

這名發言人說：「彭帥再次提到，她期待與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）和國際奧委會運動員委員會主席泰爾霍（Emma Terho）會面。」

去年11月彭帥微博貼文陳述與中共前副總理張高麗的不倫戀後，就很少露面，外界擔憂她的人身安全。彭帥12月受訪表示，從未指控任何人性侵她，還說她11月初在社群媒體的發文被誤解。

儘管國際奧委會已與彭帥通了數次電話，但國際對她的人身安全和處境的擔憂，並沒有因此消除。

另外，澳洲網球公開賽主辦單位在輿論壓力下改變態度，容許觀賽群眾穿著寫有「彭帥在哪裡？」的T恤入場。

巴夫魯民主聯盟黨（Drew Pavlou Democratic Alliance）創辦人巴夫魯（Drew Pavlou）透過臉書表示，他和一些關注彭帥下落的朋友，將在29日澳網女子決賽當天，準備好1000件印有「彭帥在哪裡？」（WHERE IS PENG SHUAI？的T恤，在比賽場館外免費派發，歡迎球迷領取並且穿上進場觀賽。

彭帥 運動員 社群媒體

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