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北京冬奧村正式開村 領獎者可脫口罩留影紀念

中國新聞組／北京28日電
北京冬奧會北京、張家口、延慶三個賽區的冬奧村27日正式開村。（中新社）
北京冬奧會北京、張家口、延慶三個賽區的冬奧村27日正式開村。（中新社）

經過4天預開村，北京、延慶、張家口三大賽區冬奧村1月27日正式開村。自1月4日以來，機場入境涉奧人員總數累計4046人，目前還有多個參賽代表團運動員未抵達北京冬奧村，近兩天將是境外運動員的抵達高峰。

來源：YouTube

新華社報導，國際奧委會和北京冬奧組委近日宣布，根據防疫手冊要求，北京冬奧會獎牌得主在領獎時可以短暫摘下口罩並留影紀念。

香港大公報報導，北京冬奧會中國體育代表團27日成立，總人數為387人，是中國體育代表團史上參賽規模最大的一屆冬奧，其中運動員176人，教練員、領隊、科醫人員等運動隊工作人員164人，團部工作人員47人。

據香港文匯網，北京冬奧會設北京、延慶、張家口三大賽區，每個賽區各有一個冬奧村。其中，北京冬奧村位於北京朝陽區奧體中心南側，由20棟住宅圍合成六個院落；延慶冬奧村位於延慶西北部小海陀山腳下，平均海拔約940公尺，建築依山而建，採用分散式、半開放院落布局，體現中國北方民居建築特點和聚落形態；張家口奧運村位於張家口崇禮區太子城，由9個院子和1幢獨體樓組成，每個院子由3至4棟小樓圍成。

在功能布局上，北京冬奧村分為居住區、運行區兩部分，延慶冬奧村和張家口冬奧村分為居住區、廣場區和運行區三個區域。其中，運行區都承擔代表團註冊、辦公、安保、禮賓等功能，居住區為參賽運動員和隨隊官員提供住宿、餐飲、醫療等服務，廣場區則擁有商業服務、娛樂休閒、文化活動等運營空間。

按照安排，北京冬奧三大賽區冬奧村從1月18日開始進入閉環管理，1月23日進行預開村，1月27日正式開村。

在流程辦理方面，每個代表團到達以後，將依次確認運動員註冊資格、代表團總人數及三個冬奧村各自的入住人數、住宿位置、通行權限、車輛物資等需求。註冊結束後，各代表團先遣團將前往居住區的超級服務中心領取房間鑰匙，隨後辦理入住。每個冬奧村安排了專門的行李搬運人員，並有志願者助理引導行程路線。

目前，冬奧村內所有服務保障人員全部到位。在餐飲上，三大賽區冬奧村使用相同的菜單配方，每天從中選取約200道菜品供來自全世界的運動員食用，並以8天為一個周期輪換菜單。運動員食堂內設置了世界餐台、亞洲餐台、中餐餐台、清真餐台、披薩與義大利麵餐台、鮮果台、麵包和甜品台等12種餐台，所有菜品均以營養均衡、烹飪健康為標準。

自1月4日起，部分境外涉奧人員陸續來北京並進入閉環開展工作。根據每日公開數據，1月4日至26日，機場入境涉奧人員總數已累計4046人，複檢陽性79人，複檢陽性多來自其他利益相關方，運動員及隨隊官員感染者數量較少。

北京冬奧 運動員 香港

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