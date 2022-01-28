上海「網紅紙片樓」動遷 44戶抵制 靠這招化解

上海老建築「網紅紙片樓」動遷，一度面臨新難題。（取材自上觀新聞）

上海著名的「網紅紙片樓」要動遷了，但44戶居民一度拒簽，引發議論。後來經由官方耐心勸導，從法規和人情之間取一個平衡點，他們欣然同意簽約。

上觀新聞報導，位於南京路步行街背後，寧波路400號的「紙片樓」就是黃浦舊改中的「老大樓」之一。大樓呈「熨斗狀」，牆面最窄的地方只有20公分，這讓「紙片樓」一度成為網紅建築。

「在20世紀70年代以前，上海還沒有那麼多高樓大廈，紙片樓在低矮的舊里中屬於比較高的房子。」黃浦第四徵收服務事務所副總經理邱龍虎表示。和其他「二級舊里」房屋不同，「紙片樓」有磨石子的地面、鐵鑄的欄桿，樓道裡有衛生間，還有陽台。這讓樓內的44戶居民提出質疑：「我家的房子為什麼是二級以下舊里？」

所謂「二級舊里」是舊式裡弄中的一種。一般來說，聯接式的廣式或石庫門磚木結構住宅，建築樣式陳舊，設備簡陋，屋外空地狹窄，一般無衛生設備，稱為一級舊里；普通零星的平房、樓房以及結構較好的老宅基房屋為「二級舊里」。「二級舊里」是城市建設中拆遷改造的重點。

「從政策上說，紙片樓的房屋結構既不屬於『小梁薄板』，也非『不成套公房』，沒有與之匹配的政策。」邱龍虎說，徵收所請了相關部門的專家現場指導，用了參照和比對的方法，為房屋定下合理的評估系數，並向居民反覆解釋政策。

黃浦第四徵收服務事務所項目經理金士傑向居民解釋：「徵收組講『政策帳』，我們講『人情帳』。」在啟動第二輪徵詢以前，無錫路居民區黨總支書記黃富丞和徵收組一起挨家挨戶地上門，了解居民的實際困難和需求。

「其中有戶居民是一對老夫妻和兒子、孫子，住在2到3樓。走訪時，我發現他們家的樓梯斜度超過75度。」經詢問，原來這座樓梯經過鑒定，是無法改動的，只要樓梯一動，整幢樓就會倒塌。80多歲的老太太每天都是爬上去的，而老爺爺患有糖尿病 ，下肢浮腫，下一趟樓還要人背上去。

福建路地塊居民在舊改基地內，查看徵收表。（取材自上觀新聞）

「房子動遷了，居住條件就能得到改善，以後就不用為上下樓梯而憂心了。」黃富丞耐心的勸導，說到了老居民的心坎上，後來他們欣然同意了簽約。

「黃浦有不少老大樓都存在這種情況，不完全是二級舊里以下，現有政策不匹配或沒有明確的規定和標準，這是黃浦推行舊改中的最大難點。」邱龍虎說，在「老大樓」的動遷過程中，只能通過具體「一樓一議」，從法規和人情之間取一個平衡點。

南京東路470號、480號、460號三幢老大樓，從啟動動遷開始就遭遇到了40多戶「抱團拒絕簽約」的困局。在東風居委會當了16年居委會主任的蔣玉靜還是第一次遇到這種情況。「二輪徵詢有時間限制，徵收所、居委和志願者成立了工作專班，分成幾個小組，沒日沒夜地分頭上門做居民工作。」

蔣玉靜首先找到了「抱團拒簽」的40戶居民中的召集人。這是一戶外地回滬的一家四口，夫妻倆帶著老母親和身患殘疾的兒子生活。「他們家經濟條件很困難，一直是居委的關心和幫扶對象，雙方之間有一定的信任基礎。」

蔣玉靜以該居民作為切入點，一次次把他約到居委會談話，動之以情曉之以理。「一方面讓他明白政策規定是突破不了的，勸他不要鑽牛角尖，一方面告訴他如果實際有困難，我們都會幫助他的。」道理講通了以後，再由這戶居民去帶動其他人簽約。

2021年10月17日，房屋類型多、居民情況復雜的福建路地塊二輪徵詢醞釀期簽約首日，居民簽約3422證，占居民總權證數的99.02%。截至2022年1月10日，居民已搬離3377證，占居民總權證數的97.71%。