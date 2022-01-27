武漢學童碰壞陶俑 博物館索賠130萬挨轟 真相反轉

武漢一私人博物館，有一古代文物鎮墓陶俑，被12歲學童不慎觸碰倒地，斷成兩截，傳出要賠償130萬元人民幣，引發網友熱議。（取材自東方網）

湖北武漢 一網友日前爆料，稱他的孩子參加校外教學冬令營活動，參觀某私人博物館 時，不慎觸碰半人高的陶俑文物，導致陶俑倒地斷成兩截，被索賠130萬元（人民幣，下同，約20.48萬美元）。事件引發熱議，有網友批評，博物館沒做好保護措施，反而要學生賠償天價不合理；博物館人員則反駁，從未提出130萬這個數字，但要求彼此談論可以接受的金額。

據東方網報導，監視影片顯示，這座半人高的陶俑人像放在牆角位置，附近有不少學生正在活動。一名學生經過陶俑時，身體不慎觸碰到陶俑的手部，結果陶俑從中間部位斷成了兩截，摔在地上破損。

家長表示，孩子今年12歲，寒假裡參加為期五天的校外作文培訓班，期間，培訓機構帶孩子參觀博物館時發生意外。自己花1000元給孩子上寒假營，結果換來了要求賠償130萬元，他說：「這是要破產 的節奏」。

在隨後的影片裡，他曬出了孩子的優秀少先隊員勳章，並對孩子表示：「不要害怕，要勇於面對，勇於承擔」。

該報導引發網友熱議，有網友質疑該私人博物館「碰瓷」，「那麼貴重竟然沒有任何保護措施，沒有玻璃罩也沒有隔離帶？」也有網友表示，「小孩肯定是有錯的，無論有沒有防護，都不該碰觸文物。」

一名博物館人員在微博回應：「這件鎮墓俑並非130萬；報警方並非博物館；博物館從未勒索研學機構以及小孩父母，孩子的爸爸有錄音證明，它是從研學機構（補習班）的老師嘴裡說出來的」。而博物館方前往警局後才知曉「130萬」這個價格，這些家長和她本人都有錄音或視頻錄像，「館長和我從始至終沒有逼迫脅迫威脅以及勒索過任何人，亂說過任何一個價格數字」。

博物館方透露，目前，相關部門已介入調解，孩子被保護得很好，賠償款數額也在大家能接受的範圍。