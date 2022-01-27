連20小時加班開發 騰訊新人轟「慢性殺人當榮譽」

騰訊員工在部門大群公開質疑公司高管只為趕項目進度，忽視員工健康進行不合理的高強度加班。（中通社）

科技業「996」（早上9時上班，晚上9時下班，每周工作六天）加班風氣盛行，近日一則新聞占據微博 熱搜。據「澎湃新聞」報導，一位新進員工25日在騰訊的部門大群公開質疑公司高管只為趕項目進度，忽視員工健康進行不合理的高強度加班。此後，企業相關負責人在騰訊內部論壇上，對此事回應表示將盡快優化調整。

報導指出，騰訊企業微信 產品部在部門群內公布「突破自我獎」名單，在某項評語中，提到為了內測項目上線，有員工連續20多個小時進行設計和開發，在企業微信和微信客服官網4.0項目中，持續一周高強度完成超過200項產品和設計走查修改。

騰訊新進員工不滿過度加班，因而在公司大群直言。（取材自澎湃新聞）

該評語一出引發新進員工不滿，他表示「內測延期一天，企業微信是不是馬上就會倒閉？」還說，「是不是非得讓開發人員加這20多小時的班，才能讓這個版本滿你們的意？你們做任務排期的時候到底有沒有考慮過手下人的死活？」他並表示，希望員工在被迫加班的時候，能思考一下付出健康的代價。

他提到，自己一名同學畢業半年，是剛入行的程序員，但因突發腦出血去世，他希望被迫加班的同事「好好想一想」，用健康年輕的軀體、用一個又一個20多小時的高強度加班，換來所謂的獎金獎杯，到底值不值。folezhang形容，公司的表彰文檔「把慢性殺人當作榮譽激勵」，他會好好保存，「總有一天，把它貼到騰訊的墓誌銘上」。

隨後，該名員工公開表示會提離職。「希望各方不要卡我的審批，免得妨礙我過年。」該言論一經發出，立即在社交媒體上引起了廣泛傳播，甚至上了微博熱搜榜。

企業微信負責人黃鐵鳴在內部論壇上回應稱，認可同學敢於直言的態度，承認持續、高強度的急行軍不持久。另又提出三項方案，包括要做好排期規畫；明確團隊評價導向，讓員工不會因為擔心考核而「比加班、比較誰走得晚」等。