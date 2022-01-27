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罕見姓氏「虎」 要唸「貓」？ 虎媽解謎

中國新聞組／北京27日電
今年是虎年，大家拜年遇見虎姓的人，可稱「虎」為「貓」（māo）。（取材自紅星新聞）
今年是虎年，大家拜年遇見虎姓的人，可稱「虎」為「貓」（māo）。（取材自紅星新聞）

你知道嗎？虎姓並不讀「虎」（hǔ），而讀「貓」（māo）。紅星新聞報導，在中國，人群中虎姓的數量極其稀少，主要分布在雲南昭通和四川成都的新都區、郫都區，另外在甘肅、南京、貴州，也有虎姓人群存在。但為什麼明明姓「虎」，卻偏偏要讀作「貓」呢？

據成都民間一位對虎姓有研究的李姓學者介紹，虎姓中回族人較多，虎姓人相互之間，或外人稱虎姓人都稱之為「māo」，「喊法是自古以來傳到現在的，並不是虎年才有的叫法」。

為何叫「貓」不叫「虎」？李先生介紹，他曾去虎姓人聚居的地方實地考察過，「因為在大家的印象中，虎比較兇猛，貓則更溫順一些，而老虎也屬於貓科動物，它的始祖是貓，因此虎也被稱為大貓，可印證虎與貓同宗同祖。」

成都芳草義工總隊總隊長虎永芳是回族人，人稱「虎媽」。據報導，今年74歲的她說，聽老一輩講，從民族風俗來講，姓虎不叫「虎」，而叫「貓」，但隨著時代發展以及民族大融合，現在大家都稱呼她為「虎」姓，而不稱作「貓」姓，「也有喊貓的，但都是極個別。」而別人把她稱作「貓」姓時，她也覺得很正常，「就像一字有兩個音。」

對此，著名巴蜀文化學者袁庭棟表示，民間的確有這樣的叫法，把虎姓稱為「大貓」、「山貓」，但並不普遍。

中央民族大學副教授劉東旭在接受媒體採訪時表示，「像虎等較特殊的姓氏，與歷史發展有關。」

歷史上，虎姓來源大概有兩個出處：一是出自上古舜臣「八元」之一伯虎的後人，以虎為氏。據古史傳說，伯虎是帝嚳的大臣。伯虎一族的後代遂以虎為姓，稱為虎氏，成為今日虎姓家族的重要來源。二是出自回族中的虎姓：回族中的虎姓，取自祖上名首音。如明代西域人忝克里別兒的，居南京任職錦衣衛副千戶，其子虎歹別兒，以虎為姓，有孫虎先、虎馬鎮等。

據史料記載：虎（音貓）姓回族「唯成都虎姓，音不讀虎而讀貓（māo）。」其實，雲南地區的虎姓也讀貓音。虎姓回族主要分佈在南京、成都和洛陽等地。

另據百度百科，虎姓現在是一個稀少姓氏，但在歷史上也出過一些名人，成為虎氏家族的驕傲。《風俗通》就記載：有「合浦太守虎旗」，可見漢代有一個名叫「虎旗」的太守。元代以後，中國歷史上出現了虎子威、虎大威、虎臣等名人，亦為虎姓一族。

今年是虎年，大家拜年遇見虎姓的人，可稱「虎」為「貓」（māo）。

成都芳草義工總隊總隊長虎永芳是回族人，人稱虎媽。（取材自紅星新聞）
成都芳草義工總隊總隊長虎永芳是回族人，人稱虎媽。（取材自紅星新聞）

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