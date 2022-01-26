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深圳擬蓋公租屋 最小12平方米 挨轟「小如囚籠」

中國新聞組／廣州26日電
深圳從小漁村發展大都市，一躍成中國房價最貴的城市。（路透）
深圳從小漁村發展大都市，一躍成中國房價最貴的城市。（路透）

深圳市住房和建設局近期舉辦一個主題為「小戶型、新生活」保障性租賃住房（類似香港的公屋）設計競賽，面積最小的戶型12平方米，最大亦只有27平方米。據悉此次競賽，被認為是深圳加快推進住房「十四五」規畫，間接傳達出官方對保障住房建設的意圖，不過網民則表示，這麼小的單位感覺「像坐監」。

香港01報導，這次設計競賽以「小戶型、新生活」為主題，一等獎可獲30萬元（人民幣．下同，約4.74萬美元），有15個名額的優秀獎也有1萬元獎金。

競賽公告指出，今次競賽是針對新市民、青年人與基本公共服務從業人員等群體居住生活模式和功能需求進行研究，通過對功能布局、裝飾裝修、家具產品、智能化的設計，實現對戶內空間的高效利用，「成果聚焦戶型套內設計，並結合戶型設計考慮組合方式及公區功能設置，實現在新建建築、城中村改造等場景中的應用」。此外，設計競賽鼓勵在方案設計中體現綠色發展理念，應用裝配式設計建造技術、建築信息模型（BIM）技術、未來智慧家居等新技術。

值得一提是，設計競賽限制不同面積戶型，各自最低功能配置有所不同。最小的戶型只要滿足床、桌椅、收納、獨立衛浴即可，最大的戶型就還需要有簡廚、洗衣機、雪櫃。同時，所有戶型的服務條件均相同，是要滿足單人、雙人或不想生小孩的人群居住。

由於戶型太小，還有不少人將這種單位與香港的「劏房」和「籠屋」比較，稱「這是像香港籠屋」，「深圳開始學香港那樣吧，劏房才是歸宿」，憂單位愈建愈小。

深圳舉辦「小戶型、新生活」住房設計競賽，圖為正在施工的深圳光明科學城。（新華社）
深圳舉辦「小戶型、新生活」住房設計競賽，圖為正在施工的深圳光明科學城。（新華社）

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