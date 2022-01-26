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比香港更誇張…深圳買房難 6代人不吃喝才夠

記者林汪靜／綜合報導
深圳曾推出一套6平方米的小戶型房屋，推出當天就被瘋搶一空。（取材自深圳晚報）
深圳曾推出一套6平方米的小戶型房屋，推出當天就被瘋搶一空。（取材自深圳晚報）

深圳居住大不易，最低薪資的漲幅遠遠跑輸房價。2010年，拿著最低薪資的深圳人不吃不喝95多年，花三代人的時間可以在深圳買上一套80平方公尺的房子。但這個數字現已暴漲至206年，這意味著，只要晚出生十年，想要買房就要多搭上三代人的時間，等於是6代人要不吃不喝才夠買房。

深圳買房難，從以下數據便可知。截至2020年初，深圳全人口僅7.4%擁有商品住宅。數年前深圳推出一款小戶型房屋，有多小呢？只有6平方米，推出當天就搶購一空。

追不上房價 300萬人月薪不到22K

自媒體「樓市黃大大」報導，深圳目前有家庭戶642.46萬戶，據胡潤統計，深圳人民幣千萬淨資產「高淨值家庭」數量為7.57萬戶，約每85個深圳家庭就有1戶淨資產超千萬。

深圳動態人口2218萬人，但住在深圳城中村的1100萬人當中，大概僅15%的人，月收入能達1萬元（人民幣，下同）以上。而依一家公司數據估算，深圳至少有935萬人月薪在萬元以下，更有330萬人月薪低於5000元。

2010年，深圳最低薪資每月1100元，今年是每月2360元，漲幅115%；2010年，深圳二手房均價每平方公尺1.57萬元，今年是7.12萬元，暴漲354%。

先有房再說 1.8坪鳥籠房一推秒殺

深圳市裡真正擁有商品房的人屈指可數。截至2020年初，深圳現存商品住宅僅189萬套，全市人口只有7.4%擁有商品住宅，亦即只要能在深圳買下一套房子，就能超過9成以上的深圳人。

這樣的「買房難」使得深圳人建立起「最重要的是要有房」這種觀念，房子大小不重要。6年前，深圳推出了一套6平方公尺的小戶型房屋，單價15萬元，推出當天就被瘋搶一空。

而被普遍認為寸土寸金且房價高的咋舌的香港，新房市場最小房屋面積紀錄的房子，實用面積為11.9平方公尺，還比深圳這套房大。

政府拚打房 一手限價一手加房源

同時，深圳的公租房，似乎永遠都沒有輪到的機會。截至去年10月，共34.4萬戶家庭在排隊等待公租房，一個月後又增加了1.6萬戶家庭，而去年全年，深圳僅供應了3.5萬套公租房。

不過，一向「買房難」的深圳，今年似乎正在向買方市場傾斜。時代財經報導，去年深圳累計推出125個新樓盤，2022年該數量增加至143個，平均每3天不到就有一個新盤推出，其中不乏大量的限價房地產

深圳也在持續加大住房供應力度，這是深圳在「十四五」期間大力推進的重點事項。截至去年12月31日，深圳存量住宅項目537個，比2020年增加了95個，再創新高。

儘管深圳有意提供更多房源以抑制房價，但對大多數深圳人來說，想買上一套商品房還是一件可望難可及的目標。

深圳有高達一半的人住在城中村，且幾乎都是租房。 （取材自券商中國）
深圳有高達一半的人住在城中村，且幾乎都是租房。 （取材自券商中國）

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