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妝前妝後差20歲 29歲姑娘當了11年大齡模特

中國新聞組／上海26日電
「小梁阿姨」梁曉晴，妝前妝後相差20歲。(取材自揚子晚報)
「小梁阿姨」梁曉晴，妝前妝後相差20歲。(取材自揚子晚報)

29歲的北京姑娘梁曉晴，當電商服裝模特已有11年，但令人意外的是，她從18歲起就是中老年服裝模特。這位90後「小梁阿姨」妝前妝後差了20歲，展示的服裝吸引無數媽媽、奶奶購買。

揚子晚報報導，每年「雙11」、「雙12」電商銷售大潮，網友們進入購物狂歡，梁曉晴卻進入「休假」模式，而當大家迎接春節時，梁曉晴則提前開工了。學生時代即勤工儉學梁曉晴，中學時就用媽媽的名義開了家小網店，上大學研讀的是通信，未來可能是位通信工程師，沒想到意外成為一名中老年服裝模特。

報導指出，梁曉晴從小夢想兩工作，一是空姐，一是模特。她身高170公分，18歲時體重47公斤，從小就是一個很會擺pose的女孩，所以她就想利用這個條件賺一些零花錢。她做過頒獎禮儀小姐，參加過不少海選走秀，機緣巧合，一個從未合作過的影棚問她願不願意拍中老年服裝，由於客戶給的報酬很不錯，甚至一天可達2500人民幣，於是開啟梁曉晴的大齡模特生涯。

梁曉晴第一次拍中老年服裝，其中一款就賣出9萬件，成為爆款，讓她名氣在業內迅速傳開，後來她被北京一家頗有名氣的店鋪看中，成為「御用模特」。與走秀和商業畫冊模特相比，「電商模特那時沒太多人願意拍，再加上是中老年服裝，所以競爭性比較小」，於是梁曉晴搶到一個先機。

她說自己妝前妝後差20歲，「一分鐘能拍上百個動作」，有時候梁曉晴一天換裝400件，1小時拍攝近40件。旺季幾乎沒有休息，每天早上4時起床，忙到淩晨1時。

據報導，中老年服裝的流行趨勢也在發展，有些客戶希望走差異化道路，要求更加細緻，拍攝地點可能去民宿或旅拍，一件衣服要換拍許多角度，於是梁曉晴經常在北京、杭州、上海等地四處跑。每拍一次外景，可能換100多件衣服，每件衣服拍50多張，正面、背面、側面、坐姿都要拍，還要拿道具，一拍一整天。

做了11年的大齡服裝模特，梁曉晴對中老年服裝的流行趨勢有著最直觀感受，她發現婆婆媽媽們的服裝日趨年輕化，不再是顏色老、款式肥的老樣子，「大家現在都不願意穿得太顯老，色彩和樣式都有年輕化趨勢」。

梁曉晴說很喜歡這份工作：「能養活自己，想買什麽東西，努力一下基本都能完成。每天回家面對的是愛著的人，喜歡的小貓小狗，生活真的太完美了，不依靠任何人永遠都是我的底氣。」

報導稱，梁曉晴也會在社交網站上分享當中老年模特的生活，很多網友看到她的照片和視頻，才發現讓媽媽著迷的這個阿姨竟然僅29歲。有網友開玩笑說「就是這個女人，『騙』我媽買了一大堆衣服」、「我天真地以為這世界上真有這麽漂亮的阿姨，原來是姐姐」。

北京姑娘梁曉晴。(取材自紫牛新聞)
北京姑娘梁曉晴。(取材自紫牛新聞)

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