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防控辦「想回就回吧」 北漂女感動：可以永遠相信浙江

中國新聞組／杭州26日電
標題為「可以永遠相信浙江」的帖子截圖在網上刷屏。(取材自錢江晚報)
標題為「可以永遠相信浙江」的帖子截圖在網上刷屏。(取材自錢江晚報)

新冠疫情成了春節返鄉的變數。一個標題為「可以永遠相信浙江」的帖子截圖在網上刷屏。發布人是個浙江女孩，在北京生活的她想返浙過年，由於公司附近出現確診，她打電話向家鄉防控辦詢問是否需隔離。對方表示只需持有48小時核酸檢測陰性報告就行，還問她：「想家了吧？多久沒回來了？想回來就回來吧。」

來源：YouTube

錢江晚報報導，沈夢（化名）已經在北京生活了十年。2018年畢業後，沈夢從事了傳媒相關行業。往年，她都會回家一、兩次，春節當然是必定回家的日子。

但2021年春節，沈夢和家人都選擇了就地過年，無法團聚。今年1月20日傍晚，沈夢撥打了嘉興港區防控辦24小時值班電話，她想知道，回家是否需要集中隔離，自己到底能在家裡待幾天。

接電話的叫江英31歲，是一名社區護士，平常在平湖市乍浦中心衛生院工作。今年1月，江英來到嘉興港區防控辦綜合組支援工作。

防控辦有一台24小時值班手機，江英20日第一次拿到了值班手機。這一天，江英接到了十來個電話，基本都是浙江省外返鄉人員的諮詢。這天傍晚，江英接到了沈夢的來電。

根據江英和沈夢的回憶，沈夢當天問：「我在北京工作，是嘉興人。我的行程碼帶了星號，住在xxx小區，在xxx區域上班，請問返回嘉興需要集中隔離嗎？」

江英答：「不需要集中隔離，北京雖然有中高風險地區，但你所屬的地區不在管控之內。不屬於中高風險地區，是可以回來的，只有中高風險地區的才需要隔離，帶星號的只需提供48小時內的核酸證明，回來到社區報備一下就可以了。」

沈夢說：「我所在的公司附近出現了確診病例，但離我的公司不算近，我們也沒有要求做集體核酸。」

江英說：「沒關係，沒讓你們集中做核酸，就是說明你在的那片區域是安全的。我們還是相信首都的。」

沈夢說：「好的，我也滿想回來的。」

江英說：「想不想家？多久沒回來了？」

沈夢說：「快兩年了…」

江英說：「想回來就回來吧。只要你在的街道沒有被封閉管理，你就可以回來。不過，你最好在回家前一天再諮詢一遍，因為疫情每天都在變化。」

在這段對話發生後的次日，沈夢把它發表到了網絡上，稱「一整個破防」、「可以永遠相信浙江」。

很快，這個帖子的截圖很快引起了熱議，被轉載到各個平台上。沈夢還收到了一些浙江其他地區網友的私信，稱他們也感受到了浙江溫度。今年春節，沈夢決定還是就地過年，留在北京。

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