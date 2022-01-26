黑龍江爆疫情 綏芬河、東寧「四門落鎖」 鐵公路全停

目前黑龍江綏芬河、東寧市的公路、鐵路客運全部停運，進出城嚴格交通管制。（取材自中新網）

中國疫情 持續蔓延，黑龍江也出現本土確診病例。目前黑龍江綏芬河、東寧市已採取「四門落鎖（指嚴防嚴管）」，公路、鐵路客運全部停運，進出城嚴格交通管制，非工作車輛嚴禁上道，非保供營業場所一律關停，並加強社會管控。

據黑龍江省衛生健康委員會消息指出，綏芬河市、東寧市作為中國重要陸路邊境口岸城市，按照要求，每五天實施一次常規區域全員核酸檢測 ，19日核酸檢測結果全部為陰性；24日啟動了新一輪區域全員核酸檢測工作，截至目前，共發現13個陽性感染者，其中四例為本土確診病例，綏芬河市三例、東寧市一例，無症狀感染者九例。

出現疫情後，黑龍江省疫情防控指揮部第一時間轉入應急指揮狀態，對牡丹江市下轄的綏芬河、東寧實施升級管理，黑龍江省指揮部派出黑龍江省衛健委主任帶領22人專家隊伍抵達牡丹江市，全力指導開展防控流調、排查管控、核酸檢測等相關工作。

截至25日13時，已排查密接者143人，次密接103人，已完成核酸檢測149人，均為陰性。目前已集中隔離124人，其中綏芬河48人、東寧76人，其他正在轉運中；居家隔離643人，其中綏芬河564人、東寧79人。

據中國國家衛健委通報，24日，中國報告新增新冠肺炎確診病例45例。其中境外輸入病例27例，本土病例18例。當天本土病例分別為：新疆六例，均在伊犁哈薩克 自治州；北京五例，其中豐台區四例、朝陽區一例；河南三例，均在安陽；河北兩例，均在雄安新區；天津一例，在津南區；上海一例，在奉賢區。

中國當天還報告新增無症狀感染者43例，其中境外輸入25例，本土18例（新疆16例，均在伊犁哈薩克自治州；北京一例，在豐台區；遼寧一例，在瀋陽）。

而上海24日新增1例本土確診病例，為浦東機場西區貨運站進口貨物派單員。

25日晚，新疆伊犁哈薩克自治州人民政府新聞辦公室召開疫情防控新聞發布會。發布會上，通報了霍爾果斯市新冠疫情情況。25日0時至晚8時，伊犁州霍爾果斯市新增確診病例兩例，無症狀感染者六例。