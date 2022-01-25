無罪回歸 湖北前首富蘭世立「悔走夜路」：改做小生意

經過這幾年的思考，蘭世立決定改做小生意。(取材自紅星新聞)

曾是「湖北首富」、東星集團及東星航空創始人蘭世立，歷經階下囚、偷渡者、紅色通緝 犯，經過897天的羈押和監視居住後，日前被法院宣判無罪，出獄後的他重啟微信朋友圈、發出短視頻宣示「回歸」後，再次面對媒體說，「不該走夜路，這次改做小生意」。

成都商報報導，蘭世立自1991年到2010年，從湖北首富、「福布斯」封面人物、東星集團與東星航空創始人，淪落到先後四次入獄、「紅色通緝令」的逃犯，被人稱為「騙子、大忽悠、人渣、謊話連篇」。

今年年1月6日，蘭世立在武漢香格里拉酒店召開新聞發布會，宣稱被廣州市檢察院指控犯合同詐騙 罪一案已獲無罪。有媒體問道，現在怎麼向大家介紹你的身分？蘭世立說，「我現在定位是中國商人，不是企業家，不是福布斯富豪，也不是老闆。」

報導指出，2017年11月16日，廣州市公安局新聞辦通報，國際紅通在逃人員蘭世立涉嫌合同詐騙犯罪。蘭世立涉嫌於2015年3月虛構其擁有暹羅航空有限公司100%股權，誘騙李某聯合購買「泰國東方航空公司」股份後，將李某以3.5億元人民幣（約5550億美元）的股份及相關資金非法占有。

警方在國際刑警組織的協助下，於2019年11月9日在新加坡將蘭世立抓獲，並於當天押解回廣州，直至2021年12月20日廣州市中級人民法院宣判無罪後釋放，期間一共897天。

報導說，蘭世立透露，在看守所這兩年多的時間裡，他構想了3個項目。但他認為最重要的是觀念的改變，原來大家都有一個誤解，一直在做大生意，看不起小生意。比如賣一本書是小生意，做航空公司是大生意。經過這幾年的思考，蘭世立決定改做小生意。

「我以前經營的都是航空、地產這樣的大生意。原來你讓我去賣幾本書，我可能聽都不聽，這次我從看守所出來第一天，就把廣州市所有知名的書店 都逛了，第二天就把深圳的書店看完了。你覺得這個改變夠不夠大？

1月13日中午，蘭世立的身影出現在武漢光谷廣場西班牙風情街的商舖內。他此行是為即將創辦的品牌尋找一個性價比較高的線下實體展示體驗門店。

記者問蘭世立，整個東星航空事件，自己有沒有做錯或者失誤的地方？

蘭世立沒有猶豫答道：「首先是失誤，當年被人搶劫的時候，你說你有沒有責任？確實有責任，我不該走夜路，不該走偏僻的路。」