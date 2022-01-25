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13歲兒沒考好 父從書包翻出1張圖 網讚天才兒子

中國新聞組／北京25日電
13歲的王平凱手繪精美中草藥圖，獲網友稱讚是「中醫的好苗苗」。(取材自紅星新聞)
13歲的王平凱手繪精美中草藥圖，獲網友稱讚是「中醫的好苗苗」。(取材自紅星新聞)

近日，一段關於手繪中草藥圖的視頻走紅網絡，獲得超百萬播放量。視頻拍攝者是一位父親，在兒子成績考差後想找原因，卻沒想到從兒子書包裡意外發現了一本手繪的中草藥圖。其中不僅有各類草藥形象的手繪圖，更有文字闡述其功效，被網友稱讚為「現代版本草綱目」，紛要求家長保護「天才兒子」，讚其兒是「中醫的好苗苗」。

王平凱畫的中草藥。(取材自紅星新聞)
王平凱畫的中草藥。(取材自紅星新聞)

紅星新聞報導，視頻拍攝者叫王道遠，來自四川瀘州市納溪區打古鎮，兒子13歲，名叫王平凱，正在讀初一。

王道遠說，幾天前，班主任發來兒子的期末成績，「英語A+，語文B+，其餘都是C+。」為了弄清兒子成績不好的原因，他翻看了兒子的書包，卻沒想到翻到了這樣一個小本。意外之餘，他順手拍了一個視頻發布到網上，竟引起了大家的關注。

後來，兒子告訴王道遠，這是外婆給他講的一些中草藥，因為對這方面比較感興趣，就自己去網上搜索這些中草藥，再把它們畫下來。

對於大家對兒子的誇獎，王先生表示感謝。但他坦承自己看到畫冊時的心情是喜憂參半的，因為他就在畫畫，自己的人生經歷告訴他一定要多讀書，因此一直拒絕教兒子，「想讓他把心思先用在學習上，等初中畢業再教。」

「但他還是背著我去畫了。」王先生說，他自己從小在畫畫上也有一定天賦，「在沒人教的情況下就能捏泥人、泥馬，看到貓貓狗狗都能捏，當時在學校也有些小轟動。」但初中畢業後，他就去了廣東打工，一邊打工一邊學畫畫。網絡興起以後，他直到去年才放棄打工，回到老家以直播畫畫為業。「但也是勉強為生。」

王先生認為，如果自己當年多讀點書，人生會不會就更不同？他認為，「沒有知識，靠打工只能解決溫飽問題，不管做哪一行，都要先學到更多的知識才能強大自己。」所以他一直都鼓勵兒子先學好文化課，「平時看他畫也會說他，喊他看書不要畫畫。」

因為之前打工早出晚歸，現在又忙著畫畫做直播，王先生平時和兒子的溝通很少，也一直不知道兒子有這個愛好。這個事情引起網友關注後，他也特意問了兒子的意見，是不是喜歡學中醫？喜歡畫畫？兒子點頭承認。

王先生認為，兒子現在就只是單純的愛好，「他喜歡這方面，就順其自然讓他去做。」以後會不會從事這個行業，還要看他以後的發展，「現在重點還是要督促他好好學習。」

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