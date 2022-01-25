生飲恆河水暴紅…網紅「劉庸幹凈又衛生」 在印度確診

網紅「劉庸幹凈又衛生」在印度得到新冠肺炎。（取材自觀察者網）

住在印度 的中國網紅「劉庸幹凈又衛生」，曾因直接飲用恆河水「一戰成名」，經典台詞「幹凈又衛生」也成為網絡流行語。日前他在視頻自曝，在印度感染新冠病毒，之後帳號會暫時停更，等康復後再更新。

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觀察者網報導，網紅「劉庸幹凈又衛生」視頻內容，主要是記錄其印度的工作和生活日常。他最出圈的視頻要數一段拿著玻璃杯站在恒河中，直接舀水生喝。另外，他試吃如瑪莎拉、蘆薈汁等各種印度街頭小吃的視頻，也為其帶來不俗的點擊量，並積累了眾多粉絲。據了解，劉庸在B站粉絲數達252.8萬，在抖音粉絲數達808.5萬。被粉絲譽為「吃遍元素周期表的男人」「肚子裡裝了一個核反應堆」。

去年12月底更新的視頻中，「劉庸幹凈又衛生」表示，「感謝大家關心，一切都好」。他說，許多網友問他印度的疫情狀況，關心他有沒有事。為此，他拍下每天下班路過的街道，表示戴口罩 、不戴口罩的人「一半一半」，並認為許多印度民眾並不怎麽在乎疫情。

同時，「劉庸幹凈又衛生」還表示，年關將至，他就不回國「添亂了」。他還勸告粉絲，「非必要不出行」「口罩一定都戴好，戴那個醫用的，別像我這個似的」。在該視頻中，「劉庸幹凈又衛生」所戴口罩為一個布製口罩。

就在這條「報平安」視頻發布不到一個月，「劉庸幹凈又衛生」在印度確診新冠。在最新視頻中，他先是躺在床上自行核酸檢測 ，並告訴粉絲「我發燒了」。

在等待核酸檢測結果期間，「劉庸幹凈又衛生」稱，對於是否會確診並不在意，只是感到意外，「我應該都免疫了」。他還介紹了他的症狀，「就是發燒，身上疼，尤其是腰，像折了一樣，我都想拿個斧子把自己腰砍斷，然後就是冷」。

檢測結果出來後，「劉庸幹凈又衛生」向鏡頭展示了快篩劑，並解釋「兩個杠，這就是中招了」 。對於此次確診，「劉庸幹凈又衛生」表現得很冷靜，還調侃「在印度這個地方得上這個也沒什麽好稀奇的」。