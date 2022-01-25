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擁1884萬粉絲…網紅「張同學」直播首秀 3分鐘10萬人搶看

中國新聞組／北京25日電
張同學在直播間被粉絲的禮物淹沒。（取材自鈦媒體）
張同學在直播間被粉絲的禮物淹沒。（取材自鈦媒體）

擁有1884萬粉絲的網紅「張同學」日前首度直播，短短3分鐘就湧入10萬人觀看。他回應了近期的一些質疑，表示自己拒絕了2000萬（人民幣，下同，約315萬美元）天價簽約費，還稱暫時不會帶貨。話題登上抖音微博熱搜榜，引起網友熱議。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，張同學從去年底10月4日發布第一個視頻後，短短四個月的時間內，已經積累了超過1884萬粉絲，這也意味著，在過去100多天裡，張同學平均每天漲粉約15萬。這樣的速度，被評價為「無可複製的奇蹟」。

張同學的視頻內容為，流水帳式地記錄著他起床、穿衣、疊被、刷牙、洗臉、做飯、吃飯、喂雞貓狗等農村生活日常，張同學也被網友稱為「寫實派李子柒」、「粗糙版李子柒」。

直播首秀當晚，張同學穿著軍綠色大衣，坐在廢舊的老屋裡準時出現。在1小時35分的直播中，張同學對近期成立農業公司、簽約專業MCN機構等傳聞一一做出回應。

令人意外的是，張同學首次直播並沒有帶貨。談及自己對接廣告、帶貨等問題的看法，他表示：「為了生活接了些廣告，屬於正常，我不跑偏就行了」，還強調「暫時不會帶貨」。

雖然沒有帶貨變現，但張同學在直播間也收到了不少禮物打賞，有網友稱直播間被抖音平台的「嘉年華」刷屏。據了解，購買一個「嘉年華」須充值3000元（約474美元）。

此前有人質疑他簽約MCN機構金額高達500萬元（約79萬美元），他表示，不止500萬，甚至有開出1000萬、2000萬（約315萬美元）簽約費的時候。

據悉，張同學抖音帳號的廣告報價已高達30萬元（約4.7萬美元）。截至目前，張同學已經與網商銀行、OPPO、銀聯三個品牌有了合作。

對於成立農業公司一事，張同學也在直播中回應。他表示，「（成立公司）自己真的不懂，第一家公司是張同學農業發展有限公司，當時有人讓我建一個農業方面的公司，然後就讓我父親找人成立了一家公司。

張同學的作品以農村情懷為主，在抖音有1884萬粉絲。（取材自抖音）
張同學的作品以農村情懷為主，在抖音有1884萬粉絲。（取材自抖音）
張同學首次開直播。（取材自每日經濟新聞）
張同學首次開直播。（取材自每日經濟新聞）

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