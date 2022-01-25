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佳能撤離珠海補償員工150萬 被嗆「傷中國人自尊心」

中國新聞組／北京25日電
日本Canon在珠海設廠32年，因行業低迷決定結業，公司老闆念及員工多年的貢獻，作出最高遣散費達150萬人民幣最後的答謝。（路透）
日本Canon在珠海設廠32年，因行業低迷決定結業，公司老闆念及員工多年的貢獻，作出最高遣散費達150萬人民幣最後的答謝。（路透）

前段時間，佳能（Canon）宣布關閉經營32年的珠海廠，優厚的補償金方案讓全中國打工仔傻了眼，最高遣散費可達150萬人民幣，平均至少30萬。有網友評價是「分手快樂」的典範，不過也有不同的聲音說是「惡意補償」，更有人說佳能此舉傷害中國人脆弱的民族自尊心。

綜合媒體報導，根據佳能珠海的公告，補償金分為五部分：經濟補償金、特別慰勞金、就業支援金、感懷銘記獎金以及春節慰問金。關於企業解除勞動合同的經濟補償，《勞動合同法》規定的計算標準是，員工月平均工資高於當地社會平均工資3倍的，以3倍數額作為上限計算，且計算工齡的最高年限為12年，但佳能珠海本次優待方案不設定該上限。

更「過份」的是，佳能竟然全額發放2022年上半年和下半年的獎金，把今年的獎金也額外補足。

這份補償雖然收穫了不少好評，但也有網友說是「惡意補償」，故意拉高中國企業的補償標準，「擾亂」市場環境，似乎佳能不懷好意。一時間，「惡意補償」的論調傳播甚廣。

佳能的賠償方案應該是迄今為止最優惠的方案，沒想到這個方案竟傷害了中國人脆弱的民族自尊心。

對於佳能的「善舉」，官媒反映很冷淡，有的媒體甚至質疑佳能在玩政治手腕，說「也許文明是可以裝出來的，洋人可以假裝他們很正義，佯裝高尚出來聲援弱勢群體。日本的公司也有可能是佯裝體面，或收買人心。」

有評論指出，佳能的補償標準或許高於法律標準，但法律規定的是底線，企業在這個標準上自我加碼，原因可能是多元的，或是因為企業文化，或是財力雄厚，當然功利地想，也可能是通過塑造企業信譽和企業形象獲得長遠回報。企業更厚道地善待員工，雙方和平分手，應該值得鼓勵，用誅心之論來評判佳能的遣散補償，這顯然是不合適的。

評論稱，客觀來看，佳能的補償標準確實高於同行，這可能會給其他企業造成一定的「壓力」。但也不用多慮，佳能自覺自願，但不會也不可能強制其他企業「抄作業」。

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