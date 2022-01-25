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河南為「蒜苗」做核酸檢測 網民批「愚蠢至極」

中國新聞組／北京25日電
河南許昌禹州市政府幫農民的蒜苗做核酸檢測，以提供健康證明給採購商。(取材自北京時間公眾號)
河南許昌禹州市政府幫農民的蒜苗做核酸檢測，以提供健康證明給採購商。(取材自北京時間公眾號)

中國本土疫情延燒，由於日前曾在進口火龍果檢測出新冠病毒，造成民眾對來自風險區的農產心有疑慮。河南禹州為了銷售蒜苗，只能依照採購商的要求出示核酸報告。「蒜苗做核酸」的視頻傳出後，網民批「愚蠢至極」，諷刺「蒜苗應該隔離並檢測三次」。

來源：YouTube

新京報報導，該鎮黨委副書記、鎮長張科亞解釋，受疫情影響，火龍鎮下轄26個村落實行封控管理，本地菜農無法外出，外地採購商無法進入，上百噸蒜苗滯銷。「所有的初衷都是為了幫助老百姓盡快賣出滯銷的蒜苗」。

火龍鎮專門種植蔬菜的土地有近2000畝，冬季超過80%的蔬菜作物都是蒜苗。早前該鎮農業服務中心主任趙麗霞就在網絡發布了為滯銷蒜苗尋求銷路的求助信，但收購商的要求全都提出了需要核酸檢測報告。

張科亞表示，他們曾專門諮詢過從北京過來指導防疫工作的專家，「鎮上的蒜苗不存在問題，完全可以正常銷售，但是採購商不放心，要求我們必須提供核酸檢測報告」。

網友在社交平台上呈現兩極看法，有人抨擊「愚蠢至極」、諷刺「太不嚴謹了，應該隔離並檢測三次」，但也有人體諒當地政府的「不得已」、「為了賣出去，做做又何妨」，並建議應在運輸過程中也要檢測，認為「環境樣本核酸檢測，物品樣本核酸檢測，兩年了居然還有人嘲笑」。

檢測 疫情 蔬菜

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