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母女防疫關卡被攔 雪中凍1夜 官：未如實填報住址

中國新聞組／北京25日電
河南高中生回家遇防疫卡點被攔截，母女倆大雪中凍一夜。(取材自觀察者網)
河南高中生回家遇防疫卡點被攔截，母女倆大雪中凍一夜。(取材自觀察者網)

河南省禹州市董女士的上高中女兒22日被學校送回家，被住家附近防疫卡點工作人員攔下後無法回家，在大雪中凍了一夜。董女士23日表示，「現在女兒已經由學校接回去單獨隔離。」對此，官方回應稱，查證後該名學生未如實填報住址才被攔下。

來源：YouTube

據「陝廣電報後浪視頻」官方微博23日消息，河南許昌民眾董女士反映，上高中的女兒所在的學校家長群22日發了一個消息，表示學校已經給所有的學生完成了18次核酸檢測，即日起開始點對點送孩子回家。但22日晚，女兒被住家附近防疫卡點工作人員攔下。董女士主動提出願全家隔離仍不予放行，隨後母女二人步行投奔親屬，但均遭卡點堵截，無奈只得再次返回。

董女士表示，她和女兒在大雪中站了一整夜，質疑為何特殊情況不能特殊處理，未免太缺乏人情。

觀察者網報導，23日早10時，董女士再次與女兒學校聯繫，學校派車將女兒接回去單獨隔離，目前已得到妥善安置。

禹州市夏都街道辦工作人員23日回應表示，知悉此事後向董女士告知了有關政策，對卡點人員缺乏人情的處理方式予以批評，對此很同情也很無奈。

河南學生檢測18次回家仍被多次阻攔　在雪中凍了一夜 官方查證未如實填報住址

另據健康時報報導，對此，禹州市政府24日發布回應稱，該校高二（3）班學生李某某實際居住地位於禹州市夏都街道轄區（屬封控區），卻將居住地信息填寫為潁川街道無名路某獨居院（屬防範區），上報虛假地址才致使該學生被列入護送返家對象。

對此，董女士表示，對工作人員深感抱歉，「我理解防疫人員的工作，我也明白有文件，但如果有應急措施，我和我16歲的女兒也不用在下雪的夜晚在外邊外邊凍一宿。」

據報導，董女士及孩子所要返回的地方為禹州夏都街道區域。自2022年1月4日起，禹州市夏都街道區域調整為高風險區域，到現在一直屬於高風險區。

「我知道我們所在的高風險地區，是不能回來的，之前也沒有給卡點報備，表示道歉。」董女士說，因為搬家，也是這兩天才知道新家屬於夏都街道南關社區，當時孩子給學校報備的時候也報備了以前的家所在的社區。

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