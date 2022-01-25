封城32天後 西安解封 市民排隊喝胡辣湯

市民排隊喝胡辣湯。(視頻截圖)

中國國家衛健委通報，24日中國新增新冠肺炎確診病例45例，其中境外輸入27例，本土病例18例。而疫情 持續45天、封城 32天的西安市24日宣布全面解封，全市降為低風險地區，恢復正常生活，民眾可憑「綠碼」離開西安市。「久違的西安回來了」，胡辣湯店前一早出現排隊人潮，熱絡畫面就像過年一樣。

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大公報報導，「主任，實在不好意思，堵車了，我晚來一會。」24日早上7時半，原以為在疫後第一天可以從容上班的西安市民王俊凱，一出門便傻了眼。「和昨天早上簡直是天壤之別，真是車水馬龍。」看著籠罩在街道兩邊商戶們身上的煙火氣，王俊凱不禁有點哽咽，「一個月了，那個久違的西安，又漸漸回來了。」

得益於「動態清零」政策，在封城月餘之後，西安市24日宣布，全市降為低風險地區，恢復正常出行和正常生產生活秩序。

據陝西省衞健委通報，23日西安無新增新冠肺炎確診病例，而這已經是近日連續的第三個無新增了。

據報導，有關專家表示，此次西安疫情是由病毒載量大、傳染性強、傳播速度快的Delta毒株引起，短短幾天時間內疫情擴散傳播了四、五代，因而全員和核酸檢測 勢在必行。西安短時間內組織了千萬人的核酸檢測，現在看來對於疫情阻斷是起到很大作用的。「從目前疫情的結果來看，西安決然的封城，對短時間內控制疫情，是行之有效的。」

隨著西安的解封，曾經被摁下暫停鍵的城市漸漸恢復了煙火氣，儘管天氣有些寒冷，但各處都散發出生機與活力。

西安全市降為低風險地區，西安北站候車室24日人頭攢動。(新華社)

每日經濟新聞報導，解封後，不少西安市民大排長隊去喝胡辣湯，很多人甚至早上6時多就去排隊，就像過年一樣。

很多大商場復商復市也按下了「快進鍵」，紛紛宣布恢復營業。星視頻報導，大量的市民湧入商場，其中在一家服裝店，結帳隊伍排了三列，數十米長。據相關視頻顯示，排隊的人有秩序地站在隊伍中等待買單。其中，市民魏女士抱了一堆衣服，稱三個人買了二、三十件衣服。

理髮店的生意格外紅火，一位老闆表示，平均一天店裡要剪100個人的頭髮。