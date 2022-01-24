兒因公喪生獲賠 老父母「有錢能娶媳婦他卻不在了」
近日，河北邯鄲市「一對行動不便的老人挨個銀行找已故獨子存款」的視頻，讓無數網友落淚。據了解，這對老人的獨子生前在鐵廠上班，在一次意外中不幸喪生，老人不知兒子銀行存款信息，只能帶著兒子的火化證明，挨家銀行查詢兒子的存款。
上游新聞報導，據接待老兩口的銀行業務員高女回憶，此事發生在1月21日，一對行動不便的老人帶著兒子的死亡證明和查詢函，來銀行查詢已故兒子的存款。老人稱自己兒子生前在鐵廠上班，在一次意外中不幸喪生。高女看到其兒子的證明是90年出生的，僅比自己大一歲時，一下就有點繃不住了。
來源：YouTube
老人提及兒子因家貧一直未能娶妻，因公去世後廠方賠付了幾十萬人民幣，一句「有錢能娶媳婦了，這人卻死了」讓眾多網友破防。高女表示，站在自己旁邊一個負責安保的同事目睹這一切，直接就哭了。
對此，當地人行（中國人民銀行武安支行）23日表示已經關注到老人，會跟進老人後續業務。
關注此事的一些網友們表示，如果不知道去世親人的銀行帳戶，能不能查出所有銀行開戶帳號，某銀行一位工作人員表示，通常情況下，只能帶上相關的證件證明去挨家銀行查詢。至於去中國人民銀行各駐地機構查詢帳戶存款，任何機關、單位、個人都沒有權利自行查詢；而要查詢徵信，必須本人持身分證查詢。
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