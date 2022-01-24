兒因公喪生獲賠 老父母「有錢能娶媳婦他卻不在了」

老婦用椅子助行。（視頻截圖）

近日，河北邯鄲市「一對行動不便的老人挨個銀行找已故獨子存款」的視頻，讓無數網友落淚。據了解，這對老人的獨子生前在鐵廠上班，在一次意外中不幸喪生，老人不知兒子銀行存款信息，只能帶著兒子的火化證明，挨家銀行查詢兒子的存款。

上游新聞報導，據接待老兩口的銀行業務員高女回憶，此事發生在1月21日，一對行動不便的老人帶著兒子的死亡證明和查詢函，來銀行查詢已故兒子的存款。老人稱自己兒子生前在鐵廠上班，在一次意外中不幸喪生。高女看到其兒子的證明是90年出生的，僅比自己大一歲時，一下就有點繃不住了。

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老人提及兒子因家貧一直未能娶妻，因公去世後廠方賠付了幾十萬人民幣，一句「有錢能娶媳婦了，這人卻死了」讓眾多網友破防。高女表示，站在自己旁邊一個負責安保的同事目睹這一切，直接就哭了。

行動不便的老兩口帶著兒子的死亡證明和查詢函來銀行查詢已故兒子的存款。（視頻截圖）

對此，當地人行（中國人民銀行武安支行）23日表示已經關注到老人，會跟進老人後續業務。

關注此事的一些網友們表示，如果不知道去世親人的銀行帳戶，能不能查出所有銀行開戶帳號，某銀行一位工作人員表示，通常情況下，只能帶上相關的證件證明去挨家銀行查詢。至於去中國人民銀行各駐地機構查詢帳戶存款，任何機關、單位、個人都沒有權利自行查詢；而要查詢徵信，必須本人持身分證查詢。