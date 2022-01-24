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現代陶淵明…他隱居西藏5A景區 搭屋種田住6年

記者陳政錄／北京24日電
男子隱居西藏一景點六年，蓋木屋、生火做飯。（取材自杭州網）
男子隱居西藏一景點六年，蓋木屋、生火做飯。（取材自杭州網）

世界紛紛擾擾，隱居生活受到不少人嚮往，近日西藏林芝市某公安局就在例行巡邏時，查獲一名男子竟然已在國家級5A景區的雅魯藏布大峽谷「隱居」了6年多，卻幾乎無人知曉，甚至自行搭建木屋、開荒種植農作物，被網友戲稱「現代陶淵明」、「中國貝爺」。

瀟湘晨報報導，林芝市巴宜區魯朗鎮派出所指稱，該派出所員警近日在轄區排龍小集鎮巡邏時，發現一名形跡可疑男子，經查核後，發現該林姓男子因一直有隱居的想法，多年在中國各地徒步、騎車旅行，直到2015年11月旅行到了林芝市巴宜區魯朗鎮周邊後，就徒步進入大峽谷景區腹地西興拉內，開始了自給自足的生活，時間長達6年多。

男子隱居西藏一景點六年，2022年1月14日被送回原戶籍地。（取材自杭州網）
男子隱居西藏一景點六年，2022年1月14日被送回原戶籍地。（取材自杭州網）

據報導，林男在風景區腹地「就地取材搭建木屋，砍伐撿拾樹木取暖做飯，開墾荒地種植農作物，撿採林下植物資源」，一年只出居住地一兩次，基本與外界隔絕。

不過，由於林男違規進入保護林區、野外用火等行為，雖當地森林警察大隊和派出所認為「因違法行為情節輕微不予處罰」，但仍對他進行法治宣傳教育，簽訂法律告知書和守法承諾書，並安排解決戶籍證明、核酸檢測等問題，於2022年1月14日送至林芝米林機場，送回原戶籍地生活。

警察 公安 檢測

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