她多次透露想自殺…中國健身金牌模特35歲離世

視頻中的朱湉默看起來非常陽光，臉上一直帶著溫暖的笑容。（取材自微博）

中國知名健身 模特朱湉默因抑鬱症於日前輕生離世，告別了年僅35歲的人生。她生前患有抑鬱症，受訪時曾透露有過多次自殺念頭。不少健身圈好友和網友發文哀悼，祝願天堂沒有抑鬱症。

每日經濟新聞報導，朱湉默出生於1986年12月21日，畢業於上海外國語大學，曾是川普 女兒伊凡卡創立同名品牌公司的高級市場公關經理，一開始也是健身小白。2014年，她辭去工作成為自由職業者，並轉型健身運動員 ，曾三度獲得全國健身比賽冠軍，兩度獲得健身亞錦賽亞軍。

朱湉默曾三度獲得全國健身比賽冠軍，兩度獲得健身亞錦賽亞軍。（取材自微博）

著名運動博主「凌雲MikeLing」在微博分享了一條前不久採訪朱湉默的視頻，「凌雲MikeLing」，Lulu（朱湉默）在上一次從抑鬱症中走出來後，第一時間想到的是分享她的經歷，讓更多人了解抑鬱症，戰勝抑鬱症，因此有了我們下面的訪談。

中國健身金牌模特朱湉默辭世，網友設計圖片悼念。（取材自每日經濟新聞）

朱湉默在視頻中表示，她感覺對不起身邊的所有人，甚至覺得自己活著是多餘的。也經常會有莫名其妙的想法，想過跳樓、撞車等等極端的想法。朱湉默坦承自己有過抑鬱症，一直在吃藥：「但是，我好了，我康復了，所以我想把我的經歷分享給更多人。」視頻中的朱湉默看起來非常陽光，臉上一直帶著溫暖的笑容。

「凌雲MikeLing」沉痛的表示，「但抑鬱症還是帶走了她。我失去了一位好友，世間失去了一個勇敢、善良的人。」