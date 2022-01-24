轉機睡機場…歸化球員轟中國足協 被酸「裝大爺」

洛國富等歸化球員滯留阿姆斯特丹機場，被迫在機場大廳休息。發文抱怨足協。（取材自微博）

中國國家足球隊23日下午抵達東京，準備參加27日進行的12強賽第7輪客戰日本 隊的比賽，而同樣入選了國足出征大名單的洛國富、費南多等三名歸化球員，在自行前往日本與國足會合的過程卻被困在荷蘭阿姆斯特丹機場 ，被迫睡在機場大廳，洛國富在微博發文砲轟足協「一點都不尊重我們」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中國足協為拚踢進世界杯，找來洛國富等3位巴西球員歸化為中國籍，而他們周四將出征日本，不過3人卻在阿姆斯特丹機場碰上班機臨時取消，被迫露宿機場。

洛國富寫道：「你們讓我們飛到了阿姆斯特丹，卻取消了我們的機票，把我們前往日本的航班改到了明天，讓我們在機場裡等候超過8個小時，現在還有14個小時等待，也沒有酒店或其他地方休息。為你們的組織能力而祝賀，你們一點都不尊重我們。」

歸化球員洛國富、費南多、阿蘭滯留荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場，在機場大廳休息。（取材自微博）

洛國富的抱怨引發外界熱議，不少網友為他們「鳴不平」，「太不應該了吧，且不說是歸化球員還是國內球員，這樣的後勤組織能力，小學生水平吧？」但也有不少記者和媒體人解釋，航班取消是意外，國足一直在想辦法。體壇週報王曉瑞就發文稱：「裝大爺裝習慣了，加上團隊綁架輿論，真是讓人寒心。」「想要裝大爺的話，還是回巴西去裝吧。」而記者牛志明表示，洛國富不會自己發中文，他背後的力量或團隊需要深究。「這裡面肯定涉及到更多因素，推波助瀾四個字能形容吧。」

針對洛國富的抱怨風波，國足相關負責人表示，「航班被臨時取消，中國足協緊急聯繫了荷蘭移民局等尋求解決。但因簽證及各國防疫 政策限制，球員無法前往歐盟其他國家轉機。」該負責人表示，機場內酒店早已被訂光，荷蘭因防疫原因取消過境簽，導致球員無法出機場到阿姆斯特丹市內酒店休息，機場內VIP休息室也只開放到晚9點。「國家隊教練組和工作團隊一直和球員通過視頻連線等方式密切溝通和關心，對球員因航班取消出現的情緒波動表示理解和抱歉。 」