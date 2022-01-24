改搭高鐵 春運「摩托大軍」變散兵 交通事故也減少

農民工回鄉漸漸不選擇組團騎摩批托了。（取材自微博）

今年春運，廣東佛山、肇慶等「摩托大軍」必經的道路上，以往一路濃煙滾滾、轟鳴震天的摩托車長隊消失不見，變成「散兵」，因摩托車導致的交通事故也減少了許多。

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中新社報導，21日13時08分，廣州南至百色D3614次列車，載著613名廣西籍外來工旅客，緩緩從廣州南站出發，一路向廣西方向駛去。這些旅客中，許多人曾是騎著摩托車返鄉過年的「摩托大軍」成員。

當日和次日粵港澳大灣區 還將開行七趟往廣西地區的高鐵專列，讓更多的「摩托大軍」人員告別摩托旅程，坐著高鐵安全快速回家。

廣西梧州交通部門數據顯示，2014年春運「摩托大軍」車輛最多的時候有25萬輛，2019年春運下降到了5萬輛，到2021年春運只有5000輛，預計今年會在1000輛以內。持續經年的「摩托大軍」正在逐漸消失。

據報導，在沒有高鐵的春運年代，珠三角至包括廣西在內的西南地區鐵路運力一直非常緊張。因為春節買不到火車票，相當一部分廣西籍外來工選擇結伴騎摩托車返鄉。相同的時間、相同的路線，讓他們匯聚成一支浩浩蕩蕩的「摩托大軍」。

2012年春運，「摩托大軍」開始興起，當年總數超過30萬人。為確保「摩托大軍」的安全，當地政府甚至還動用警車為他們開路。2014年春運，「摩托大軍」達到鼎盛，一度逼近60萬人。

2014年春節前20天，每天因「摩托大軍」造成的交通堵塞達30多次，最多的一天釀成交通事故50多起。

報導說，2014年底，貴廣（貴陽至廣州）、南廣（南寧至廣州）高鐵開通後，給桂籍外來工回家增加一個選擇。當年春運，貴廣、南廣高鐵每天可運3萬人。有更安全快捷的高鐵乘坐，當年「摩托大軍」銳減20萬人。

廣鐵集團表示，今年春運，南廣、貴廣高鐵的運力創歷史新高，每天可運9萬多人。

因為高鐵開通了，從2015年春運開始，中國鐵路廣州局集團有限公司和中國鐵路南寧局集團有限公司，聯合廣東和廣西兩地黨委政府、主流媒體和愛心企業，開行「摩托大軍」高鐵返鄉專列，護送他們安全回家。同時，希望通過開高鐵專列的這種方式，引導大家不再騎摩托車、都去坐高鐵安全返鄉。

2016年春運，鐵路部門還同步開行「摩托車」貨運班列，讓他們節前回家、節後返廠還有摩托車可以用。今年春運，鐵路部門連續第8年開「冬日暖陽」高鐵專列。