「破壞溫暖祥和春節氛圍」 21微博帳號遭禁言

被指「破壞溫暖祥和春節氛圍」，21個微博帳號遭禁言。（取材自知乎）

中國最大社群網站微博 22日晚將21個帳號禁言30日或永久禁言，原因是發現個別網友借機生事，通過拉踩引戰、挑動對立等方式，攻擊藝人、攻擊晚會、攻擊媒體，「蓄意破壞溫暖祥和的春節氛圍」。

微博管理員公告稱，每逢春節，各類晚會都是網友爭相關注的焦點，但站方發現，個別網友「蓄意破壞溫暖祥和的春節氛圍。」

微博管理員表示，站方依照社區公約相關規定果斷予以治理，除了上述的禁言處理外，另亦清理相關違規內容314條。

微博管理員並指，站方已宣導廣大網友能以文明友善的態度進行交流、真誠互動，不要惡意攻擊、泛化矛盾。

此外，微博管理員提到，疫情 下的春節，更需要陽光與溫暖，無論回家團聚還是就地過年，站方始終為大家提供清朗健康的社交環境，讓這個春節不孤單，讓無論身處何地的你都能感受到力量與溫暖。

另據中央社報導，轉發這則公告的貼文下，許多留言遭到刪除，在可見的留言中，有網友呼籲「保持友善的交流互動，積極向上的言論，願大家過一個健康祥和的新年」，也有網友語帶諷刺說：「懂了，只能說好，今年春節晚會真好看」。

去年下半年，中國官方積極「整頓」演藝圈與網路企業，要求藝人必須「德藝雙馨」，並永久封殺「劣跡藝人」，此舉在近期引發針對中國演藝圈的「獵巫」行為。新浪微博則因其網站內容出現「法律、法規禁止發布或者傳輸的訊息」，被多次處罰、約談。