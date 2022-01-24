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廣東小村生娃獎9萬元 近4個月已有12新生兒出生

中國新聞組／廣州24日電
林進趙和妻子李水平、母親以及女兒。(取材自南風窗雜誌)
林進趙和妻子李水平、母親以及女兒。(取材自南風窗雜誌)

中國出生率連續五年下降，「催生」一事於國於家都成要緊大事。而「催生」若只是喊喊，恐引起年輕人厭煩。拿出真金白銀，減輕生育壓力才是真正的支持。廣東有個小村奉行這個原則，生個娃就獎勵9萬元人民幣(約1.4萬美元)，最近4個月左右已有12名新生兒出生。

南風窗報導，2017年3月開始，在廣東省廉江市營仔鎮包墩行政村，以黃竹根村為代表的七個林姓的自然村（統稱「黃竹根村」），只要有村民生了一個孩子，一次性發放3萬元現金補貼。根據現有資料，黃竹根村是全中國首個實施生育補貼的地方。

生育補貼小組總負責人、廉江市計生委前主任林琨表示，以往，黃竹根村每年的新生兒不足20名，但第一輪生育補貼實施期間，2017年3月至2019年10月，村裡共迎來100名新生兒。

2021年9月，第二輪生育補貼實施，補貼總金額從3萬元提升至9萬元。截至2022年1月初，四個月左右，村裡已有12名新生兒出生。為了便於管理，總金額共9萬元的生育補貼，分成五次發放，每半年發放一筆。

這似乎是一場超前的社會實驗，推動它的是一種孕育於鄉土的、來自草根的自發力量。媒體深入調查與採訪發現，差不多位於中國最南端的黃竹根村，補貼目標並不止於「刺激生育」，而是從「生孩」出發，覆蓋育養、教學、家族發展等更長遠的工程。

林進趙與妻子李水平，在2021年結婚、生孩、成家。這對90後夫妻，是村裡第一對獲得9萬元生育補貼的夫妻。

2021年10月下旬，林進趙領回1.8萬元生育補貼。回想起出現在眼前的那一捆粉色的紙幣，李水平還是會開心地哈哈大笑。她說：「（能拿到補貼）肯定很爽啊，因為現在養孩子壓力很大，每個月3000元補貼，肯定可以將壓力減少。」這位27歲的新手媽媽，開心又害羞。

黃竹根村的生育補助金哪來?原來是鄉賢、華裔企業家林祥為響應鼓勵生育政策，決定捐出巨資，資助自2021年9月1日出生的嬰兒到兩歲半，沒有名額限制，資助到用完資助金為止。

林琨手寫的已領取第一輪生育補貼的村民名單。(取材自南風窗雜誌)
林琨手寫的已領取第一輪生育補貼的村民名單。(取材自南風窗雜誌)

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