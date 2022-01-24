專家：女性生育意願低 「母職懲罰」值得反思

專家表示，當生育意願走低，女性關注的「母職懲罰」說法值得反思。圖為寶寶的腳丫印。(中新社)

「育齡婦女年均減少340萬」、「女性終身不婚可能性增加」…近日，有關女性婚育的話題引發討論。有專家表示，當生育意願走低，女性關注的「母職懲罰」說法值得反思，對於提高生育意願，營造生育友好的社會和文化環境，比一味延長產假更重要。

中新網報導，近日，國家衛健委人口家庭司副司長楊金瑞透露了有關中國出生人口下降的一組數據，「十三五」時期20-34歲生育旺盛期婦女年均減少340萬，2021年相比2020年減少了473萬。此外，中國生育意願持續走低，育齡婦女平均打算生育子女數，2017年調查為1.76個，2019年調查為1.73個，2021年調查降到1.64個。

「有數據顯示女性的生育意願下降，影響整個生育意願，乃至最終的生育行為。實際上根據調查，男女生育意願的差別並不是很明顯。」北京 大學社會學系教授、中國人口學會副會長陸杰華表示。

陸杰華說，隨著社會經濟的發展，男性和女性的生育意願都在下降。可以說，總體的生育意願和生育行為發生了逆轉，也就是意願高於行為，「比如，有人想生育兩個，但實際生育卻遠低於這一數字」。

為何中國家庭的生活質量上去了，生育意願卻下來了？陸杰華針對不少網友所提到的女性生育困境表示，這是一個很現實的問題。「在就業 方面，很多人在研究中，把女性的生育和養育等相關角色帶來的負面效應叫做『母職懲罰』，這很形象地說明生育對女性的影響，比如女性在就業、晉升等方面遭遇的隱性歧視 等。」

陸杰華說，「母職懲罰」在現在的社會環境中一直都存在。