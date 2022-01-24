新疆牧民雪中策馬奔騰 送北京冬奧健兒出征

1月20日，在知道越野滑雪國家隊要出征的消息後，溫泉縣自發組織1500餘名群眾為奧運健兒們加油助威。(取材自觀察者網)

一段新疆 牧民雪中騎馬送健兒出征冬奧會的視頻23日在社交平台走紅，茫茫雪原上，牧民們策馬奔騰，手中的五星紅旗迎風招展。

來源：YouTube

觀察者網報導，這一幕發生在20日，越野滑雪國家隊結束了在新疆溫泉縣的訓練，踏上冬奧之旅，當地牧民在運動員們離開縣城的道路上，手持國旗奔馬相送。網友們紛紛感嘆，「這是電影都拍不出的真情實感，看清那一抹紅是五星旗時，破防了」。

新疆衛視官方抖音帳號23日發布了這則視頻並配文，「新疆溫泉縣附近的牧民群眾騎馬追趕車隊，送中國健兒們出征北京冬奧 會，國旗出現的那一刻我破防了」，「今天新疆牧民舉旗相送，明天冬奧賽場將一次次升起國旗」。該視頻發布後引發廣泛關注，點讚數超過59萬次。

視頻中，車內的人們此起彼伏地感嘆，互相提醒「快錄快錄」，並忍不住合唱起「我和我的祖國」。一位女生邊拍邊激動地說：「哇，我起雞皮疙瘩了。」

從他們的視角望去，窗外，大雪紛飛中，當地牧民手舉國旗，騎著駿馬踏雪追趕車隊，這是他們為奧運 健兒加油的方式。車隊漸漸駛遠，牧民們沒有放棄追隨。風雪再大，他們手中的國旗也沒有鬆開。

據報導，此次騎馬手持國旗送別奧運健兒的牧民，來自各個民族。

車隊漸漸駛遠，牧民們沒有放棄追隨。(視頻截圖)

溫泉縣扎勒木特鄉阿茨隊的牧民德·烏別克說：「奧運健兒在我們溫泉縣訓練了一個半月，這麼冷的天，他們真的很辛苦。聽說他們要去北京參加冬奧會了，我們各民族的牧民準備了20多匹最好的馬，帶上國旗去送他們，追車的時候我們心情也很激動。祝他們能取得好成績！我們在新疆為他們加油！」

德·烏別克還帶來了第一視角的奔馬相送視頻，這一次，牧民手中的五星紅旗看得更清楚了。

相關視頻隨後登上微博熱搜，引發了越來越多網友的關注。不少人留言感嘆稱：「這是電影都拍不出的真情實感，蒼茫大地的一抹紅，讓人熱淚盈眶。」

據博州融媒體中心報導，20日在知道越野滑雪國家隊要出征的消息後，溫泉縣自發組織1500餘名群眾為奧運健兒們加油助威。上午11點，國家隊的隊員們從賓館出發，當地群眾在馬路兩旁拉起橫幅，為健兒們打氣。