冬奧村處處黑科技 床會「推醒」選手 名牌可打電話

冬奧村的床有「自動推醒」功能。(取材自中新網)

北京冬奧 開幕日倒數，23日讓各國先遣人員入住的北京冬奧村「預開村」迎來首批村民。媒體也揭露冬奧村裡面的「黑科技」，包括有智能防疫 員、會自動起降喚醒住客的睡床以及能打電話的名牌等，透過科技讓協助冬奧村的防疫和提升便利性。27日，北京冬奧村將正式開村。

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香港01報導，美國、英國、瑞士和包括中國在內的20多個國家先遣人員23日抵達北京奧運村，辦理註冊和入住手續。據了解，北京冬奧會一共有三個冬奧村，先遣人員會再預開村先確認參賽運動員 資格和人數等註冊和住宿相關資料，27日奧運村開村後，各國選手才會正式入住。

據報導，北京冬奧村隨處可見「黑科技」，一進到冬奧村，就會看到「智能防疫員」，不需摘掉口罩，只要入住人員刷有效身分證件，該機器就能在一秒內實現身分識別、智慧測溫等八個查驗環節，也能快速呈現核酸檢測、接種疫苗相關資訊，提高資訊核驗效率的和通行速度。內媒指出，智能防疫員對人體溫度檢測精準度誤差在0.2℃以內。

此外，冬奧村選手最常使用的臥室也有許多高科技。在運動員公寓中，每套戶內都裝備了獨立空調系統跟新風系統，即使在不開窗情況下，也可為室內提供新鮮空氣。此外，智慧溫度調節系統、智慧紅外感應、可視對講等十餘種功能，均可通過房間內控制器進行統一操作。

最值得一提的，則是有自動喚醒功能的「智慧床」。報導指出，冬奧村中的床除可依據個人習慣進行調整。每張床配有遙控器，可將床調成睡姿、坐姿，而內部的感測器則可以實現按摩功能、零壓力功能、自動喚醒功能。只要下載APP設置鬧鐘後，床就會在設定時間會自動起降，把運動員「推醒」，不需擔心會「賴床」。

根據張家口賽區冬奧村住宿運行團隊副經理介紹，「這張床，就是掉落一根羽毛，它都能感知到。」例如，當運動員在睡覺打鼾時，智慧床識別後會調節頭部的高度，能夠緩解打鼾的情況。

針對疫情，在人員流動較為複雜的冬奧村大堂以及健身房等公共區域，冬奧村在其中裝備了健康環境監測與改善調節系統。其中的環境防疫風險預警演算法通過環境、機電、安防等多個系統聯動，能夠實現病毒傳播風險預警、消毒殺菌設備提前開啟。

此外，為應對突發狀況並提升緊急服務效率，入住運動員的胸前名牌則有自動呼叫的功能，能透過一鍵呼叫、通話及平台精準定位提供緊急服務。針對無障礙需求人士，北京冬奧村推出智慧運維管理平台，可顯示無障礙衛生間、無障礙坡道、盲道等設施資訊，並對起點至各目的地之間滿足無障礙要求的路線進行最優計算，將結果推送給無障礙需求人士進行導航。