我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新研究：感染新冠病毒可能會影響男性生育力

加州迪士尼春節慶典登場 呈現「與病毒共處」景象

別人發6億、寶馬 網友心酸：沒被裁員就是最大年終

中國新聞組／北京23日電
一家企業今年發了28輛汽車，其中不乏寶馬等豪車，在短視頻平台引發熱議。（抖音截圖）
一家企業今年發了28輛汽車，其中不乏寶馬等豪車，在短視頻平台引發熱議。（抖音截圖）

每年一到農曆年底，網友便紛紛曬出自己的年終獎，有企業發6億（人民幣，下同，約9500萬美元）現金，也有發放寶馬等汽車；也有人領到臘味、豬肉、火腿腸；還有人自嘲「沒被裁員就是最大的年終獎」。

中國新聞網報導，娃哈哈董事長宗慶後13日表示，娃哈哈2021年增長17%，給員工準備了6億多獎金。一家煙台企業今年則發了28輛汽車，其中不乏寶馬等豪車，在短視頻平台引發熱議。

騰訊21日晚發公告稱，計畫給2萬2800位獎勵人共800萬4807股股份，按騰訊21日收盤價計算，人均獲得股票價值約約13.51萬元 。

還有網友曬出了被裁的消息。有員工自嘲「沒被裁員就是最大的年終獎」。

2021年底，愛奇藝、叮咚買菜等進行了裁員。阿里本地生活、美菜網、百度、有贊等多家互聯網企業都傳出裁員消息。不過互聯網行業在發放年終獎上面並不吝嗇，據拉勾網提供的數據顯示，2021年66%的互聯網人得到公司做出的年終獎承諾，其中一至二個月的占50.7%，二至四個月的占35%，四個月以上的占比8.7%。

除了給「真金白銀」，有些企業發放各種「奇葩年終獎」，不少網友也曬出自己的年終獎，有食用油、大米、有代金券、有購物卡，還有企業發了200元超市券、兩瓶醬油……。但更多的是多發一至數個月工資 。

也有奇葩年終獎，包括板鴨、折耳根、花生、瓜子、啤酒飲料、火鍋底料、牙膏等。甚至還有安全套、毛背心、修腳套餐、彩票、請假券、調休卡、車輛使用權等。也有公司對員工予以口頭鼓勵、獎狀等精神獎勵，俗稱「畫大餅」。

難怪有人在網上吐槽「有一種老闆叫人家的」，我們「發個寂寞」、「發個大餅」、「發個吃完的甘蔗」。

裁員 汽車 百度

上一則

主人淚喊別撐 重病毛孩作揖訣別 似在謝謝6年前救命恩

延伸閱讀

互聯網監管新規壓力？螞蟻集團減持眾安在線持股

互聯網監管新規壓力？螞蟻集團減持眾安在線持股
視訊裁員900人遭批的企業執行長 休息2個月回鍋再戰

視訊裁員900人遭批的企業執行長 休息2個月回鍋再戰
互聯網裁員潮…「開滴滴成了值得認真對待的選項」

互聯網裁員潮…「開滴滴成了值得認真對待的選項」
「快手」也大裁員 中國網路公司已成不穩定工作代表

「快手」也大裁員 中國網路公司已成不穩定工作代表

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 (示意圖／取材自Ingimage)

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

2022-01-22 11:05
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00

超人氣

更多 >
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道
CDC：Omicron變種病毒或首現紐約 早於南非

CDC：Omicron變種病毒或首現紐約 早於南非
紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭

紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭
什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作