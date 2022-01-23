別人發6億、寶馬 網友心酸：沒被裁員就是最大年終

一家企業今年發了28輛汽車，其中不乏寶馬等豪車，在短視頻平台引發熱議。（抖音截圖）

每年一到農曆年底，網友便紛紛曬出自己的年終獎，有企業發6億（人民幣，下同，約9500萬美元）現金，也有發放寶馬等汽車 ；也有人領到臘味、豬肉、火腿腸；還有人自嘲「沒被裁員 就是最大的年終獎」。

中國新聞網報導，娃哈哈董事長宗慶後13日表示，娃哈哈2021年增長17%，給員工準備了6億多獎金。一家煙台企業今年則發了28輛汽車，其中不乏寶馬等豪車，在短視頻平台引發熱議。

騰訊21日晚發公告稱，計畫給2萬2800位獎勵人共800萬4807股股份，按騰訊21日收盤價計算，人均獲得股票價值約約13.51萬元 。

還有網友曬出了被裁的消息。有員工自嘲「沒被裁員就是最大的年終獎」。

2021年底，愛奇藝、叮咚買菜等進行了裁員。阿里本地生活、美菜網、百度 、有贊等多家互聯網企業都傳出裁員消息。不過互聯網行業在發放年終獎上面並不吝嗇，據拉勾網提供的數據顯示，2021年66%的互聯網人得到公司做出的年終獎承諾，其中一至二個月的占50.7%，二至四個月的占35%，四個月以上的占比8.7%。

除了給「真金白銀」，有些企業發放各種「奇葩年終獎」，不少網友也曬出自己的年終獎，有食用油、大米、有代金券、有購物卡，還有企業發了200元超市券、兩瓶醬油……。但更多的是多發一至數個月工資 。

也有奇葩年終獎，包括板鴨、折耳根、花生、瓜子、啤酒飲料、火鍋底料、牙膏等。甚至還有安全套、毛背心、修腳套餐、彩票、請假券、調休卡、車輛使用權等。也有公司對員工予以口頭鼓勵、獎狀等精神獎勵，俗稱「畫大餅」。

難怪有人在網上吐槽「有一種老闆叫人家的」，我們「發個寂寞」、「發個大餅」、「發個吃完的甘蔗」。