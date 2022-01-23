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陝西西安漸解封 25日將全面降為低風險地區

中國新聞組／北京23日電
西安又有四區域有序恢復正常生產生活，申請返鄉的群眾在碑林區文藝路街道辦排隊，等待辦理離市證明。(新華社)
西安又有四區域有序恢復正常生產生活，申請返鄉的群眾在碑林區文藝路街道辦排隊，等待辦理離市證明。(新華社)

陝西西安市政府22日召開西安市統籌推進疫情防控和經濟社會發展系列新聞發布會，相關單位介紹疫情防控與西安市復工復產進展措施等情況，預計25日西安市將全部降為低風險地區。

央視網報導，西安市疫情防控指揮部辦公室副主任張峰虎介紹，目前，西安市高風險地區從最高時的三個降到一個，中風險地區從64個降到2個，已累計解除封控區611個、管控區157個。藍田縣、周至縣、閻良區、臨潼區、鄠邑區、曲江新區、航空基地、未央區、經開區、滻灞生態區、國際港務區、高陵區、灞橋區、新城區、碑林區、蓮湖區、航天基地等17個區縣、開發區，已經有序恢復正常生產生活秩序。

據報導，按照「精準、漸進、可控」的原則，在落實疫情防控措施的前提下，西安市工業企業、重點項目和商貿倉儲物流企業等陸續復工復產；與市民朋友日常生活密切相關的大型商場、銀行網點等，已陸續恢復營業。自1月18日起西安市公共交通已經逐步恢復，地鐵八條線路全部社會化運營，西安市七家一級客運站已做好復工復產各項準備工作；前期停運的多趟旅客列車，也已從1月20日逐步開行；國內航班從今日開始恢復。西安市社會生產生活秩序正在積極穩步恢復正常。近期，將根據相關政策規定，進一步加快解封降級工作。

按照國務院聯防聯控機制有關文件規定，經專家組認真研判，如果沒有特殊情況，預計1月25日西安市將全部降為低風險地區，除個別封控、管控點位外，其他區域都將恢復常態化防控。

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