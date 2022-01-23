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輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

中國清零政策成世界經濟負擔 IMF總裁：應重新評估

中國新聞組／北京23日電

中國防疫仍維持「零容忍」政策，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃認為，中國嚴格防疫限制措施，不管對中國經濟還是世界經濟來說，都是一項負擔，應該重新評估。

德國之聲報導，格奧爾基耶娃表示，由於對新冠感染病例「零容忍」的政策而不斷出現工廠關停的局面，也是造成這個世界第二大國民經濟體如今增速放緩的原因之一。她表示，「清零」政策最初成功，一段時間內遏制中國疫情，但隨著更具傳染力的變種病毒Omicron出現，可能難以在不嚴重影響經濟的情況下控制疫情。

另據路透報導，中國只要出現少數感染病例，就採取非常僵硬的應對措施，導致大都市被封城，或者是重要貿易港口停止運作。而德國經濟也會因為物流滯澀而受到影響，因為中國是德國最重要的貿易夥伴。

報導指出，目前仍實施「鎖國」的中國，雖然新冠疫苗接種率很高，但是國際上普遍認為，中國使用的滅活疫苗對於高傳染性的Omicron變種防護力較低，不如在西方使用的mRNA技術疫苗。德國知名病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）曾表示對中國充滿擔憂。

自由亞洲電台報導，23日是武漢爆發疫情封城兩周年，兩年過去了，西安與天津，仍上演與武漢相似的許多防疫災難。

報導指出，兩年前，「敲鑼救母」的武漢女子李麗娜，因為把視頻發到網上才救了母親；兩年後，網名「太陽花花花00000」的西安女士，在封城期間打遍電話求醫院，卻沒能及時挽救心絞痛的父親。

報導指出，英國「經濟學人」以包括交通、娛樂與商業活動等共八項指標調查，2021年中國人民的生活正常化指數甚至從2020年的近八成、退步為近七成。但同為人口大國的印度，儘管在這Omicron疫情下病例驟增，但「經濟學人」調查發現，印度的生活正常化已經恢復到疫情前的八成，比美國的近七成還要高。

報導稱，中國堅持清零政策，讓百姓回不去正常生活。

疫情 德國 封城

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