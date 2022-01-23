Omicron、Delta夾擊 北京疫情全中國最嚴重 天津增5例

北京冬奧即將登場，卻面臨新冠疫情考驗。圖為設立在北京街頭的冬奧和冬季帕運會吉祥物造景。(新華社)

北京 即將舉行冬奧，但是22日通報的全中國本土確診19例中，北京就高達九例，成為目前中國疫情 最嚴重地區。鄰近並已宣布「社會面清零」的天津市，22日又多了五例本土確診。北京面對Omicron 病毒及Delta病毒「夾擊」，情勢嚴峻，當局要求各區保持全面應急狀態。

在22日召開的疫情防控記者會上，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，初判北京這次疫情為兩個不同感染來源的聚集性疫情：一是由國際郵件引發的聚集性疫情，為Omicron變異株，均在海淀區；二是由進口冷鏈物品引發的聚集性疫情，為Delta變異株，涉及朝陽區、豐台區和房山區。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，北京當前面臨Omicron和Delta病毒變異株雙重挑戰，疫情呈現多點散發態勢，防控形勢嚴峻複雜，當務之急要堅持從快、從嚴、從緊，堅決管控風險隱患，切斷傳播鏈條。北京要「跑在病毒前頭」，各區應保持全面應急狀態，遇有突發情況第一時間處置。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華22日表示，冬奧即將開幕加上春節將至，入境人員增多，人員流動增加，中國目前仍面臨較大的「外防輸入，內防反彈」壓力，但當前形勢總體依然平穩。北京朝陽、房山、豐台、大興近日報告的多名本土病例活動軌跡比較複雜，涉及的場所人群密集，社區傳播和外溢的風險較高，仍須加快風險人群排查和管控。

另外，廣東省中山市宣布，近期收到國際郵件快遞的市民，必須在三天內完成一次核酸檢測，並籲請市民盡量減少從疫情高風險國家或地區購買商品。