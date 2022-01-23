高鐵放任老外一家三口全程不戴口罩 網友轟雙標

老外一家三口坐高鐵全程不戴口罩。(取材自新黃河客戶端)

濟南日報報業集團官方帳號「新黃河客戶端」報導，21日北京到上海的G9高鐵，有一家三口外國人全程不戴口罩 。乘客崔先生找到乘務員，要求提醒這一家三口戴口罩。乘務員提醒後，他們將口罩拉上，乘務員一走他們就摘下。該車列車長稱，鐵路部門屬服務行業，沒法強制。對此，不少網友怒批雙標。

崔先生稱，疫情 防控這麼嚴峻，鐵路部門的管理不該區別對待。該車列車長稱，乘務員多次提醒，但乘務員離開後，他們又摘下口罩，鐵路部門對外國人沒有優待，但乘務員負責四節列車顧不過來，鐵路部門屬服務行業，沒法強制。

對此，不少網友不滿地表示，「一碰到洋鬼子就什麼都不能做了！」、「高鐵上乘警到哪去了」、「計入信用檔案，下次沒法坐高鐵就可以了」、「那要是中國人呢？也一樣嗎？」、「雙標打臉，可惜該看的人看不到或者選擇性看不到」、「什麼叫『沒法強制』，又在搞內外有別的雙重標準是吧？」、「惡意乘車，不該拘留嗎？」、「面對洋人在華違規，我們就無可奈何了？」

另據據澎湃新聞報導，黑龍江省會哈爾濱近期並未傳出本土新冠疫情，卻在22日宣布，為進一步做好春節期間疫情防控工作，實現新冠疫情精準防控「關口前移」，將對全市民眾進行一次全面核酸檢測 。黑龍江齊齊哈爾也宣布，將於26日至28日「開展全市全員核酸檢測」。

哈爾濱戶籍人口約1000萬人。哈爾濱市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部22日發布的「關於開展全員核酸檢測的通知」稱，目前國內疫情呈多點散發態勢，多地先後報告本土Omicron感染疫情，疫情防控形勢十分嚴峻。

「通知」表示，「隨著春運高峰來臨，人員流動量大，為進一步做好春節期間疫情防控工作，實現新冠疫情精準防控『關口前移』，落實『四早』（早發現、早報告、早診斷、早隔離）措施，確保全市人民度過一個平安祥和的新春佳節」，決定在全市組織開展一次全員核酸檢測。

哈爾濱這項預防性核酸普篩預計從24日開始，「通知」並稱，未參加核酸普篩的市民，將進行「賦黃碼管理」，亦即「健康碼」將被轉為代表警示的「黃碼」，外出或出入公共場所將因此受到影響。