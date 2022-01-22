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Omicron肆虐 張文宏：做好疫情暴增10倍如何應對的準備

記者林則宏／即時報導
中國今年春運已經開始，圖為防疫人員21日在上海虹橋火車站進行全面消毒。新華社
中國今年春運已經開始，圖為防疫人員21日在上海虹橋火車站進行全面消毒。新華社

Omicron肆虐全球，擔任上海市人大代表的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，在提交今年上海兩會的書面建議中指出，全球抗疫已出現疲憊和鬆懈，中國將面臨更大的風險，應未雨綢繆做好系統性抗疫準備。

他建議上海，應針對「疫情規模超出現在5倍或者10倍」做好預案，包括：實戰演練、加強救治體系建設、加快抗疫科技平台建設等，同時應做好對更基層醫療機構的培訓和分級診療的培訓及物資準備。

據香港文匯網報導，張文宏指出，Omicron正以前所未有的速度席捲全球，中國近期多個地區的疫情都出現源頭不清的情況，證明大多數Omicron傳入時都無症狀，很多感染者在早期很難被發現。

張文宏表示，需要警惕的是，基於該病重症化下降，很多國家特別是Omicron流行已經見頂的國家，開始有了這樣的觀念：戴口罩、推進第三劑疫苗接種意義已經不大。這將對中國民眾產生巨大的影響。

他強調，Omicron隱秘傳播仍可能誘發較大範圍的傳播，繼而帶來醫療擠兌和次生災害，因此防疫思維不僅一點也不能放鬆，還要繼續做好新階段的精準防控準備。

張文宏認為，當前，由於全球新冠疫情進入了新的階段，一方面是病例數出現「井噴」，另一方面由於疫苗接種率與自然感染率的上升以及病毒本身演變的特點，疾病的嚴重性較早前有所減弱，直接導致了全球在抗疫措施上出現疲憊和鬆懈的傾向，世界主要國家都列出了放開限制措施的時間表。

張文宏說，「這也就意味著，我們即將面臨的強大輸入性疫情和本土病例傳播的巨大風險」。

針對新一波疫情威脅，張文宏建議上海，進一步加強演練，對超出目前疫情規模5倍或10倍的情況下如何應對做好預案，包括：隔離用房、疫調追蹤、核酸篩查，擴大隔離區的物質保障等等，各區政府都要有具體的預案，甚至演練。

張文宏表示，上海在輸入性疫情嚴重的時候，每日新冠患者數量接近500例。目前，上海輸入性疫情已達到抗疫以來最高峰，需要為迎接更多的輸入疫情，甚至是輸入疫情與本土疫情疊加做好準備，包括將分級診療培訓和物資準備向更基層醫療機構推進。

疫情 Omicron 疫苗

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