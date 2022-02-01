等你來「聊一下」 上海「孤獨的樹」開直播

上海「孤獨的樹」。（取材自澎湃新聞／上海辰山植物園供圖）

在上海辰山植物園 ，山崗上站著一棵「孤獨的樹」，寒來暑往，無數人在這裡打卡留影。漸漸地，它在社交平台上「出圈」，成為植物園裡的「網紅樹」。近日，這棵樹開直播了，網友隨時可以看到「孤獨的樹」現場實時直播畫面，也可以「和樹聊天」。

澎湃新聞報導，辰山植物園介紹，這棵「孤獨的樹」是一棵黃金樹，原產於美國東部和西部，中國引種栽培，常作為庭蔭樹和行道樹。黃金樹在原產地為速生的樹種，高可達25-30米，濃密的枝葉使整個樹冠遠望猶如一根棒棒糖。

春天，黃金樹的葉叢中會綻開一朵朵小花，白色花瓣上帶有紫色斑點、黃色條紋。而現在，秋冬之交，樹上只留下最後幾片葉子，枝幹分明，在枯黃的草地上更顯寂寥。

為了增加與遊客的互動，辰山植物園日前為這棵樹開啟遠程直播，建立「孤獨樹洞」彈幕系統，網友隨時可以看到「孤獨的樹」現場實時直播畫面，也可以留言想說的話。透過直播，一棵樹與遠方的人們產生了連接。

一日清晨7時，雲朵如棉絮般布滿天空，樹獨自沐浴在朝陽下。到了中午11時，日光強烈，幾隻鳥從直播畫面裡飛過，樹與雲彷彿一幅油畫。下午14時，兩個女生在樹旁坐下拍照，不久又來了一對情侶。樹影東移，天色漸暗，樹的輪廓仍然看得清晰。

兩個女生和一對情侶先後出現在直播畫面中，並在樹旁拍照。（取材自澎湃新聞）

「孤獨樹洞」彈幕留言開啟後，僅兩三天時間就收到的200條留言，讓這棵樹變得熱鬧起來。

「人是孤獨的，樹也孤獨，在一起就不孤獨」、「一棵樹不孤獨，等你來才孤獨」、「陽光正好，秋風不燥，一起去植物園吧」、「明年春天跟朋友去看你呦」彈幕飄過，人們在這裡留下情緒和心事，也留下感嘆和祝福。還有不少人詢問地點想去打卡，有彈幕回覆：從1號門入園，沿著左手邊的坡就能找到。

報導指出，「孤獨的樹」並不是山崗上唯一的樹，它有一排黃金樹「夥伴」。所謂「孤獨」來源於樹木間寬廣的種植間距，因此遊客們拍出來的照片裡通常只出現一棵樹。

辰山植物園稱，去年疫情 期間，植物園進行了「雲賞花」活動，而後陸續在節日期間進行短時直播。 「孤獨的樹」走紅後，園方希望能增加一些互動，所以決定開啟24小時直播。